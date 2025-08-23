Adiós a quedarse sin batería: esta increíble powerbank ocupa menos que un smartphone, y puede cargarla varias veces

Aunque en España el smartphone sea un dispositivo extremadamente completo, es cierto que puede dar más de sí si se encuentra acompañado de los dispositivos correctos.

Un lápiz táctil, una funda impermeable o incluso un soporte para colocar más accesorios relacionados con la fotografía, como un flash o un micrófono, pueden ser clave para ciertos tipos de uso.

Lo que está claro es que, el hecho de que cuente con batería es un elemento indispensable para usarlo, y hay veces que esta puede gastarse extremadamente rápido en algunas situaciones.

Es por eso que una batería portátil siempre es recomendable, especialmente para aquellas personas que usen el dispositivo de forma intensa y que trabajen moviéndose constantemente en su jornada laboral.

Hay muchos tipos de powerbank en el mercado, con algunas pensadas para durar una semana entera, o incluso con una clara orientación hacia el diseño.

En este caso, la Zero Power, fabricada por Flextail, busca ocupar el menor espacio posible, siendo ideal para llevar en la mochila sin que abulte demasiado en excursiones o acampadas, donde llevar la mayor cantidad de espacio disponible es esencial.

Este modelo cuenta con una forma rectangular y bastante estilizada, con un peso de 145 g y un grosor de 9,9 mm, lo que hace que tenga dimensiones bastante similares a las de un smartphone, aunque sea un poco más gruesa.

Se encuentra disponible como proyecto en Kickstarter, y la batería se puede conseguir partiendo de alrededor de 42 euros al cambio, aunque su precio oficial podría ser de en torno a 65 euros al cambio.

Batería ligera Flextail

Su carga rápida es de 22,5 W, por lo que es una buena opción para poder llevar a cabo este proceso con relativa rapidez, ya que su capacidad es de 10.000 mAh, suficiente para cargar la mayoría de móviles dos veces.

Además, cuenta con una reserva de carga del 10 %, lo que hace que siempre quede un pequeño impulso para situaciones de emergencia.

En su parte superior se encuentran sus dos puertos USB Tipo C, gracias a los cuales se podrán cargar otros dispositivos, y que se usan también para darle energía al propio accesorio.

Utiliza fibra de carbono como material, lo que la hace ligera y resistente, de hecho, cuenta con protección IPX5 contra las salpicaduras. Sin duda, una gran opción para aquellas personas que busquen resistencia y rendimiento.