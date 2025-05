Los accesorios que jamás deberías comprar a tu móvil, y menos si es un gama alta

A los móviles Android cuentan con una buena variedad de accesorios, aunque quizá los iPhone de Apple son los que más variedad tienen. Al fin y al cabo existen bastantes marcas y modelos diferentes de móviles Android, mientras que en el caso de los iPhone, es un catálogo bastante más cerrado.

A pesar de esto, cantidad no siempre equivale a calidad, y lo cierto es que los smartphones Android cuentan con alternativas muy buenas a la hora de utilizar accesorios. De hecho, existen muchos accesorios en los cuales no importa cuál sea la marca y el modelo del smartphone que tiene enfrente, como sucede con las baterías portátiles.

Por contra, es verdad que también existen algunos que están pensados específicamente para los móviles de un dispositivo o de una marca. También los hay que solo funcionan en aquellos casos en los que el móvil cumple con algunas características.

Por ejemplo, existen accesorios que solo funcionan cuando el móvil cuenta con un círculo magnético en su parte trasera, como sucede con los iPhone. Aunque es cierto que esto mismo se puede conseguir con una funda magnética en los móviles Android.

Está claro que es un dispositivo que pueden potenciar enormemente la experiencia que ofrece cualquier móvil o tablet. Sin embargo, no todos pueden presumir de esto, y hay algunos accesorios que no deberías comprar nunca a tu móvil, en especial si es un dispositivo de gama alta que te ha costado una suma considerable de dinero.

Funda barata

Es curioso que, a pesar de que el smartphone es un dispositivo que suele costar bastante dinero, hay ocasiones en las que no se protege como debería. A mucha gente le gusta llevar el dispositivo sin funda para sacarle el máximo partido posible a su diseño y a sus acabados, y es algo totalmente entendible.

Sin embargo, si lo que se busca es proteger el teléfono contragolpes y arañazos, lo mejor es utilizar una buena funda, en especial si el usuario en cuestión no es precisamente la persona más cuidadosa. Es por eso que en lo menos recomendable que se pueda hacer es adquirir una funda de baja calidad.

Por lo general, estas suelen tener un bajo precio que se hace muy atractivo para muchos usuarios, pero es cierto que si se ha comprado un móvil de, por ejemplo, mil euros, no tiene mucho sentido que su protección sea una funda de menos de tres euros comprada en un todo a cien.

Si se busca que el dispositivo esté protegido correctamente, lo mejor que se puede hacer es comprar una buena funda. Ni siquiera tiene porque ser cara, ya que hay modelos de poco más de 10 euros que cumplen de maravilla.

Batería inalámbrica lenta

Tener una power bank es una garantía para aquellos momentos en los que el dispositivo no se puede poner a cargar en un enchufe y se necesita urgentemente batería. Sin embargo, no todos los modelos son iguales, y hay algunos que no merecen mucho la pena.

Por ejemplo, es lo que sucede con las baterías portátiles que tengan carga inalámbrica. Si esta cuenta con propiedades magnéticas y el dispositivo también cuenta con una funda magnética, pueden ser un acierto, ya que ambos dispositivos permanecerán unidos por la fuerza de los imanes y el usuario no tendrá que preocuparse de alinearlo correctamente.

Sin embargo, si no son ambos magnéticos, lo que acabará pasando es que el sobrecoste por tener una batería de carga de forma inalámbrica no merecerá mucho la pena, puesto que será el usuario el que tenga que asegurarse de que el móvil está correctamente colocado encima del cargador, algo que acaba por ser muy incómodo.

Es por eso que, si no se utiliza una funda magnética para asegurar esta carga inalámbrica, lo mejor es comprar una batería convencional que por lo menos tenga carga rápida. Y es que, esto último es algo esencial, ya que este tipo de dispositivos suelen utilizarse en situaciones de necesidad en las que cuanto antes cargue el dispositivo, mejor.

Lo barato suele salir caro

Es cierto que hay muchas ocasiones en las que los accesorios oficiales de los móviles Android son bastante más caros que los no oficiales, pero lo bueno es que no es necesario apostar por estos para tener accesorios de buena calidad. Lo que es importante es evitar aquellos que son demasiado buenos para ser ciertos.

Por lo general, lo barato sale caro, y es algo que es bastante fácil de comprobar en bastantes tipos de accesorios. Esto no quiere decir que haya que gastarse mucho dinero en ellos, sino que es recomendable no apostar por aquellos que sean ultrabaratos. Con los anillos magnéticos para el smartphone, por ejemplo, puede haber bastante diferencias entre aquellos que cuestan poco más de un euro y los que tienen un precio de alrededor de cinco euros.

Anillo magnético de plástico (izquierda) y de metal (derecha)

Los primeros suelen ser de plástico y estar compuestos de dos piezas diferentes, algo que acaba por partirse cuando se le da mucho uso o se le somete a mucha tensión. Sin embargo, los últimos suelen ser una pieza de metal que aguanta bastante más.

Lo mismo sucede, por ejemplo, con los soportes para llevar a cabo videollamadas con el dispositivo. Personalmente, he comprado algunos de estos dispositivos a lo largo de los años y lo cierto es que, por lo general, merece la pena evitar el dispositivo más barato, puesto que generalmente esto viene acompañado de ser relativamente frágil.