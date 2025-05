Adiós al WiFi: el cable para exprimir al máximo la velocidad de Internet desde tu móvil que vende Leroy Merlin

Desde hace ya más de 20 años los móviles usan protocolos de conexión inalámbrica para conectarse entre ellos por bluetooth, o a redes de datos, por WiFi. Este tipo de conexiones también se han vuelto populares con ordenadores, televisores, etc. Sin embargo, en ocasiones tenemos otros aparatos conectados a la red de acceso a Internet por cable, lo que exprime las conexiones de fibra óptica que tenemos en España.

Pero los aparatos que solemos conectar por cable a nuestro router suelen ser dispositivos grandes y poco portables, como ordenadores de sobremesa o televisores siempre que tengamos el router cerca. Como no se van a mover de sitio no parece una locura usar una instalación por cable para darles más velocidad de conexión, aunque sea usando las tomas de antena de la casa.

Pero también es posible usar este tipo de conexiones de datos de alta velocidad por cable con un smartphone, algo que aumenta no sólo la velocidad de la conexión sino también la seguridad, ya que no hay una señal inalámbrica que se pueda interceptar. Para ello podemos usar cables como el que vende Leroy Merlin en su web por 19,28 euros. No obstante, en algunas páginas web está de oferta casi a mitad de precio.

TU/e Universidad Tecnológica de Eidhoven Omicrono [Adiós al internet por fibra óptica: el sistema de infrarrojos que llevará la conexión rápida a todos los rincones del planeta]

Este cable Ethernet Gigabit tiene un conector RJ45 en un extremo y un puerto USB-C 3.2 Gen1 en el otro. Se puede usar en móviles, pero también se puede usar en ordenadores portátiles que no tienen un conector para cables de red. De hecho, lo normal es que ya este tipo de conectores no estén disponibles, porque ocupan más espacio, no suelen ser muy demandados por los compradores, etc.

Dado que usa la tecnología CAT 6, este cable permite velocidades de transmisión de hasta 1 Gbit/s, lo que garantiza que exprimiremos la velocidad de acceso a Internet independientemente de la tarifa que tengamos contratada. Tiene un revestimiento trenzado de alta resistencia que lo hace resistente a la torsión.

Cable Ethernet a USB-C El Androide Libre

Es compatible con gran cantidad de marcas de portátiles, y con sistemas operativos Windows, cacOS y Android. También es compatible con dispositivos con Thunderbolt 3, como los iPad de última generación. Por desgracia no valdría para ser usado en un iPhone. El color del cable es negro y gris y tiene una longitud de un metro, lo que puede limitar su uso en ciertas situaciones.