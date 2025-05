Controla tu climatización desde el móvil independientemente del ventilador o aire acondicionado que uses

Ahora que se alejan las lluvias de España y empiezan a subir las temperaturas es momento de planificar la climatización para el verano. Muchas casas tienen sistemas de aire acondicionado, otras usan climatización centralizada y otras utilizan solo ventiladores. Pero todas se pueden controlar desde el móvil, haciendo su manejo mucho más fácil.

Para ello necesitaremos comprar algunos accesorios, desde termostatos hasta sistemas de control por infrarrojos o radiofrecuencia. No son costosos, aunque si tenemos que reemplazar el dispositivo de climatización por otro motivo, quizás sea un buen momento para elegir uno que ya tenga la domotización integrada.

En el caso del control de sistemas centralizados seleccionaremos un termostato conectado. Para controlar ventiladores de techo optaremos por sistemas de reemplazo del mando a distancia y para ventiladores de pie usaremos enchufes inteligentes.

Climatización centralizada. Este es el tipo de climatización que más se está empleando en las viviendas de obra nueva en España, aunque la mayoría de viviendas ya construidas no suelen tenerla. Constan de un módulo que se suele poner en el techo del bajo (la unidad interior) y de otro módulo que va fuera de la casa (unidad exterior). Ambos se controlan mediante un termostato que podemos reemplazar.

Para ello podemos optar por muchas marcas, como Netatmo. Google también tiene sus propias propuestas, aunque recientemente ha confirmado que deja de venderlas en Europa, y que los modelos actuales perderán su conectividad, por lo que en ningún momento hay que optar por uno de esta marca.

Termostado controlado por un altavoz inteligente El Androide Libre

Ventiladores de techo. Al contrario que los sistemas centralizados, los ventiladores de techo suelen tener un mando a distancia que controla el manejo de las aspas y también de la luz, porque la mayoría de veces sustituye además a la lámpara de techo de la estancia.

Para controlarlos hemos de comprar un sistema de radio frecuencia capaz de emular el mando que viene con el ventilador. Tras configurarlo podremos controlarlo por voz de manera sencilla, o con el móvil si queremos usar una aplicación para ello o no tenemos altavoces inteligentes en casa. Un buen producto para esto es el BroadLink RM4 Pro IR y RF..

Broadlink RM4 Pro Broadlink El Androide Libre

Aire Acondicionado. En la mayoría de ocasiones lo que tendremos en nuestra casa es un Split de aire acondicionado que nos permitirá climatizar una estancia mediante un sistema aceptablemente económico. El control se realiza mediante un mando a distancia que podemos replicar bien desde nuestro móvil si este tiene emisor de infrarrojos o bien desde un dispositivo para ello, como el Broadlink RM 3 Mini.

Ventiladores de pie. El sistema más usado en España para aliviar las tardes de calor suele ser el ventilador, cuando no tenemos un mando a distancia. En este caso no tenemos ningún control remoto por lo que para controlar el mismo hemos de instalar un enchufe inteligente en la pared, al que enchufaremos el ventilador. Podremos encenderlo y apagarlo, pero no variar su velocidad o la oscilación de las aspas.