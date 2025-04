Adiós a perder las llaves y la cartera: esta etiqueta GPS es compatible con el ecosistema Android por menos de 15 euros

A medida que los móviles se han ido convirtiendo en herramientas imprescindibles en España para el día a día de todos los ciudadanos, hay accesorios que van complementando esa experiencia. Los más conocidos son los relojes o pulseras inteligentes, pero hay otros, como los auriculares. No obstante, pese a que muchos no las conocen aún, las etiquetas de geolocalización son realmente útiles, e incluso pueden ayudarnos a saber dónde hemos aparcado el coche.

Las más famosas son las de Apple, los Airtags, que por desgracia no son compatibles con los móviles Android, salvo para saber si hay alguna que está siendo usada para rastrearnos. Por fortuna hay grandes marcas, como Samsung, que tienen las suyas propias, y de vez en cuando las ponen en oferta.

Pero no son las únicas. Marcas como MiLi tienen propuestas mucho más económicas, que no llegan a los 15 euros por unidad, y que además son compatibles con la aplicación Find My de Google, por lo que podemos localizarlas sin tener que instalar ninguna aplicación de terceros ni tener que darnos de alta en otro servicio. Incluso podemos comprar un pack de cuatro unidades por 36,85 euros, casi lo mismo que lo que cuesta una unidad de otras marcas más conocidas.

Esta etiqueta pesa sólo 9 gramos y tiene forma de disco, como la mayoría de productos de este tipo. Viene con un llavero con el que podremos engancharla en una mochila, en las llaves o ponerla en el collar de nuestra mascota. Se comunica por bluetooth con el móvil y usa una pila CR2 que dura aproximadamente un año. Tiene resistencia IP67 por si se cae momentáneamente al agua.

Mediante la conexión bluetooth es capaz de vincularse con el móvil, e incluso puede sonar para ser localizada si no la vemos. Además, en el caso de estar fuera del alcance bluetooth podremos localizarla en un mapa con su última localización conocida. Pero lo mejor es que podemos hacer uso de millones de móviles para encontrar nuestro objeto perdido.

Etiqueta de geolocalización MiLi El Androide Libre

Si activamos el modo de pérdida pondremos a nuestra disposición millones de dispositivos Android en la red de la aplicación "Encontrar mi dispositivo". Es decir, cualquier Android que pase cerca de la etiqueta y tenga el bluetooth encendido servirá como baliza, sin interferir en el uso del móvil de la persona que pase cerca. Funciona de manera similar a como lo hacen los Airtags en los iPhone.