Un mando para controlar cualquier dispositivo de casa: el chollo por menos de 1 euro de AliExpress que se agotará

La domótica permite hacer más cómodas muchas de las tareas de casa, desde la limpieza gracias a aspiradoras inteligentes que incluso se vacían solas hasta la iluminación o cocinar ciertos platos. Pero una de las cosas que más llama la atención de la gente es poder controlar su televisor, desde encenderlo y apagarlo hasta controlar el volumen.

Hay muchos modelos actuales de SmartTVs que permiten el control por voz al tener integrado algún asistente, como Alexa. No obstante, muchos otros no tienen esa función y, desde luego, tampoco la tienen los modelos antiguos que no disponen de un sistema operativo avanzado. Pero es posible controlarlos si tenemos el aparato apropiado.

Hay muchos mandos a distancias universales que convierten la señal de infrarrojos en una señal WiFi, lo que permite controlar la TV desde el móvil o desde un asistente de voz. Lo que no es normal es encontrarlos a un precio tan bajo. Sólo 0,99 euros. Y eso no implica que no sea compatible con las mejores apps domóticas.

El dispositivo se puede configurar y controlar mediante Tuya y Smart Life, dos de las aplicaciones más conocidas para controlar la casa. Esto evita que se necesite una nueva aplicación para controlar este dispositivo. Eso sí, necesitaríamos un conectar USB para enchufarlo ya que no viene con adaptador de corriente.

Este aparato usa la red 2.4 GHz para comunicarse con el resto de dispositivos, por lo que es necesario disponer de una red con esa frecuencia. En ocasiones las redes mixtas 2.4-5 GHz también valen, pero no siempre. Es algo que la propia aplicación indicará si es necesario.

Móvil y mando conectándose al dispositivo El Androide Libre

Para poder usarlo lo que hay que hacer es seleccionar el tipo de televisor que tengamos y, en el caso de que no esté en la lista, clonar el mando botón por botón, aunque no es necesario hacerlo con todos, sólo con los que más usemos. Por ejemplo con los de los principales canales, el volumen y el encendido.

Además, este aparato permite controlar otros dispositivos que estén en la misma estancia, como el aire acondicionado o un reproductor de música o de vídeo que también funcionen por infrarrojos. De esta manera, es posible reemplazar varios mandos con uno solo, el móvil. Pero lo más cómodo es usar los comandos de voz, para no tener siquiera que buscar el smartphone cuando queremos poner o quitar la tele o el aire acondicionado. Eso sí, para ello se necesitará tener un altavoz inteligente en casa.