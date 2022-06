Los Samsung Galaxy Buds 2 Pro van directos al Samsung UNPACKED de agosto

El 10 de agosto es la fecha actual que se tiene en mano para el Samsung Unpacked, en el que se contaría con los nuevos plegables y el Galaxy Watch 5, aunque también con los nuevos Samsung Galaxy Buds 2 Pro, los auriculares inalámbricos que suceden a los anteriores Galaxy Buds 2.

En breve los Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Vía Android Police conocemos que Max Jambor ha dejado caer que los auriculares inalámbricos han entrado en la fase de producción en masa, vía también Nils Ahrensmeier, y que Snoopy Tech incluso ha sido capaz de filtrar que llegarán en tres colores: Blanco Zénit, Púrpura Zénit Bora y Grafito Zenit.

Pero hay más, ya que No Name cree que los Samsung Galaxy Buds 2 Pro llegarán en algún momento del mes de agosto, y claro, el nombre se puede intuir como que será este, ya que todavía no hay nada seguro al 100%.

Galaxy Buds Pro 2 / Galaxy Buds 2 Pro (whatever they are called) entered production today! — Max Jambor (@MaxJmb) June 11, 2022

Ahora bien, si nos vamos a sus especificaciones poco podemos saber, ya que esta serie de filtradores no tienen nada en sus manos para así poder contentar nuestras ganas de saber sobre estos nuevos auriculares.

Lo que es cierto que es el accesorio que suelen acompañar para así dar más fuerza al lanzamiento con importantes ofertas, que permiten conseguirlos aparte de los smartphones que suelen lanzar.

Sea como fuere, estamos ante otro accesorio que está por llegar y que se sumará a esos Samsung Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 y Galaxy Watch 4. Que Samsung incluso tenga algún dispositivo sorpresa de última hora, también cabe esperarlo, porque al final casi se puede intuir los dispositivos que llegan cada verano en eventos tan importantes como el Samsung UNPACKED.

