Este nuevo Nokia de 32 dólares esconde una función que muy pocos móviles tienen junto a una batería para 40 días

Un smartphone apagado en mitad de un viaje largo puede convertirse en un problema serio. Sin llamadas, sin mensajes, sin mapas ni justificantes digitales, cualquier imprevisto se complica.

Llevar una batería externa ayuda, pero supone un aparato más que cargar y no olvidar en casa. HMD propone otra solución con el Nokia 300 Charge, un teléfono básico pensado para durar y, además, prestar energía a otros dispositivos.

No se trata de un smartphone económico, sino de un teléfono 2G orientado a llamadas, mensajes y una autonomía muy amplia. Su utilidad depende más de la cobertura de red disponible en cada país que de la nostalgia por los botones físicos.

La marca incorpora una batería extraíble de 3700 mAh, la de mayor capacidad que ha montado hasta ahora en uno de sus teléfonos básicos. Es una cifra notable para un aparato con una pantalla pequeña de 2,4 pulgadas y resolución QVGA.

HMD asegura hasta 40 días de espera y hasta 37,9 horas de conversación en llamada. Son cifras máximas de laboratorio y conviene tomarlas como referencia y no como una garantía, ya que la marca reconoce que la cobertura, la duración de las llamadas y el uso de la linterna reducen ese rendimiento.

Aun con esa salvedad, la idea de fondo resulta práctica. Un teléfono que aguanta semanas cargado cambia el modo en que se usa, porque permite dejarlo en el coche, en un kit de emergencia o en el cajón de un familiar sin miedo a encontrarlo descargado.

La función más llamativa del Nokia 300 Charge es su capacidad para actuar como batería externa. HMD indica una carga de 10 W tanto para el propio teléfono como para el modo de carga inversa hacia otros aparatos compatibles.

Lo que la propia marca no promete es que este teléfono sustituya a una batería externa seria. Una capacidad de 3.700 mAh queda muy por debajo de los 10.000 o 20.000 mAh habituales en los power banks, y parte de esa energía se pierde en el proceso de conversión y transferencia.

Por eso conviene entenderlo como un recurso de emergencia para ganar minutos de uso, no como una estación de carga completa. Ese planteamiento hace que el diseño resulte más coherente, ya que su objetivo es mantener abierta una vía de comunicación y no recargar a fondo un smartphone moderno.

Nokia 300 Charge Nokia El Androide Libre

El equipo monta una pantalla de 2,4 pulgadas QVGA, un teclado físico, 4 MB de memoria RAM y otros 4 MB de almacenamiento interno. Admite tarjetas microSD de hasta 32 GB e incorpora conector USB-C, toma de auriculares de 3,5 mm, una cámara trasera básica y una linterna LED.

La linterna merece más atención que la cámara, ya que HMD la sitúa hasta cuatro veces más luminosa que la del Nokia 105 de 2023, según pruebas propias de iluminancia a un metro de distancia. Esa comparación no dice cómo se comporta frente a una linterna dedicada, pero sí sugiere que se ha pensado como una herramienta real y no como un añadido menor.

La cámara, en cambio, se limita a fotografías rápidas y anotaciones visuales sencillas. No es un motivo de peso para elegir este teléfono frente a un smartphone convencional.

Antes de comprarlo conviene revisar la operadora local, porque las especificaciones globales de HMD mencionan bandas GSM 900 y 1800 con doble ranura Mini SIM. En la práctica, se trata de un teléfono 2G y no de un terminal 4G o 5G.

Esa característica lo deja fuera de juego en los lugares donde la red 2G ya se ha apagado o está en proceso de retirada. Tampoco resulta adecuado para quien necesite datos móviles, aplicaciones de mensajería moderna, navegación o banca digital durante un viaje.

El Nokia 300 Charge encaja con quien ya ha comprobado que su zona mantiene cobertura 2G y busca un teléfono secundario de larga duración con un extra de carga para emergencias. Resulta atractivo para llamadas y mensajes sin distracciones, kits de emergencia, escapadas sin cobertura de datos o usuarios que prefieren botones físicos.

Nokia 300 Charge Nokia El Androide Libre

Conviene descartarlo si la zona de uso ya no admite 2G, si se necesitan aplicaciones como WhatsApp o si el objetivo real es recargar repetidamente un smartphone exigente. En ese último caso, la combinación de un teléfono moderno y una batería externa de verdad sigue siendo la opción más razonable.

El Nokia 300 Charge tiene un precio aproximado de 32 dólares y ya está disponible a través de la web de HMD, aunque aún no se puede comprar en España. No intenta imitar a un smartphone, sino ofrecer una alternativa que dure más tiempo con la red y el usuario adecuados.