Xiaomi lanza en España el Redmi 17C: un smartphone barato pero con 5G, batería de 6.000 mAh y pantalla grande

A veces puede ser difícil encontrar el smartphone que realmente queremos, especialmente si tenemos unas necesidades concretas. Tal vez esa es la receta del éxito de Xiaomi, porque es la marca que más opciones ofrece al consumidor en España.

Un buen ejemplo es el nuevo Redmi 17C lanzado esta semana, que se aloja justo en medio de dos lanzamientos previos: el Redmi 17 y el Redmi 17 5G. De hecho, podemos decir que es una mezcla de ambos dispositivos, pero al mismo tiempo tiene detalles originales.

Es obvio que el objetivo de Xiaomi con este modelo era ofrecer un hardware más potente y completo que el Redmi 17, pero manteniendo un precio asequible de 239,99 euros; para conseguirlo, ha dado prioridad a algunos aspectos frente a otros.

Por ejemplo, una importante diferencia respecto al Redmi 17 se encuentra en la conectividad 5G, que cada vez es más necesaria para los usuarios que quieren ver vídeos durante todo el día y no sufrir una navegación lenta.

Esto es gracias al chip usado por el Redmi 17C, el MediaTek Dimensity 6300, que es más moderno y completo que el Helio G91 usado en el Redmi 17.

De hecho, está fabricado en un proceso de 6 nm con ocho núcleos de hasta 2,4 Ghz, acompañados por una GPU Mali-G57, un conjunto que debería ofrecer un rendimiento superior, especialmente con varias apps abiertas al mismo tiempo.

Aunque viene con 4 GB de memoria RAM, Xiaomi ofrece la posibilidad de usar parte del almacenamiento para sumar 4 GB más y mejorar el rendimiento en multitarea.

Xiaomi Redmi 17C Xiaomi El Androide Libre

También estamos ante un móvil grande, con una pantalla de 6,9 pulgadas que alcanza una frecuencia de refresco de 120 Hz que hará que todo el sistema se note más fluido.

Sin embargo, en comparación con el Redmi 17, existe un sacrificio en forma de un 'notch' en forma de gota en vez de un agujero en la pantalla, además de unos bordes algo más gruesos, especialmente notables en la parte inferior.

A cambio, el Redmi 17C es algo más elegante, con un diseño curvado con bordes metálicos y lo suficientemente delgado como para que sea cómodo en la mano. La elegancia se extiende a los colores escogidos, entre los que destaca un acabado en cuero marrón que no solemos ver en esta gama de precios.

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La batería se ha convertido en uno de los puntos fuertes de los móviles Xiaomi, y el Redmi 17C no es una excepción con una capacidad de 6.000 mAh, que aunque no se acerca a los 7.500 mAh del Redmi 17, sigue siendo muy bueno.

Especialmente porque la prioridad de Xiaomi con este modelo ha estado en la longevidad, con la compañía prometiendo que, tras 1000 ciclos completos de carga, la batería puede seguir soportando el 80% o más de su capacidad original.

La carga rápida es de 33 W, y Xiaomi afirma que podremos obtener el 80% de la batería en apenas 90 minutos de carga; y para proteger la batería, cuenta con un motor de carga inteligente que varía la potencia dependiendo de la situación.

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Este es un móvil que nos debería durar mucho, y Xiaomi se compromete a que la experiencia sea "como nueva" después de 48 meses de uso gracias a la optimización del sistema a largo plazo. También cuenta con resistencia al polvo y al agua IP64 y tecnología Wet Touch 2.0 para usar la pantalla con las manos mojadas.

Hablando del software, el Redmi 17C viene con HyperOS 3 instalado de fábrica, con funciones que potencian la conectividad con otros dispositivos Xiaomi como la sincronización de llamadas y el portapapeles compartido.

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También contamos con funciones inteligentes gracias a la integración de Google Gemini, con Gemini Live y aplicaciones conectadas, incluyendo las de Xiaomi, además de Circle to Search integrado.

En cuanto a fotografía, el Redmi 17C viene con una única cámara de 50 Mpx con funciones de IA, modo Ultra HD, modo retrato y modo belleza para los selfies.

El Redmi 17C ya está disponible en España en una configuración única de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 239,99 euros.