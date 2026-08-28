Así es el Galaxy S27 Pro, el nuevo Samsung imita al Samsung Galaxy S27 Ultra pero que llega sin S Pen

Pocas horas después del lanzamiento del Samsung Galaxy S26 FE se ha filtrado el que será el diseño del Samsung Galaxy S27 Pro, un nuevo modelo entre el Galaxy S27 y el S27 Ultra.

Los primeros renders CAD del terminal ya circulan por la red. Provienen del filtrador OnLeaks, una fuente habitual y fiable en este tipo de adelantos.

El Galaxy S27 Pro sería, en esencia, una versión reducida del Galaxy S27 Ultra. Samsung rompería así con la fórmula de Google y Apple, que suelen usar nombres como Pro y Pro XL o Pro y Pro Max para diferenciar tamaños.

La diferencia más llamativa no está en el tamaño, sino en una ausencia. Según los renders, el Galaxy S27 Pro no tendría hueco para el S Pen, el accesorio que históricamente ha distinguido a la serie Ultra.

En cuanto a estética, el parecido con el Ultra sería notable. La barra de cámaras en la parte trasera se mantendría, con un sistema de triple cámara muy similar al del hermano mayor.

Las medidas filtradas apuntan a un cuerpo de 154,06 por 73,77 por 7,95 milímetros. El grosor coincidiría con el del Ultra, aunque el nuevo modelo sería más corto y estrecho gracias a una pantalla de 6,6 pulgadas.

Ese nuevo enfoque de diseño traería beneficios prácticos para Samsung. Ayudaría a resolver el problema del balanceo del móvil al apoyar el teléfono sobre una superficie plana.

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Además, el cambio dejaría más espacio interno para componentes clave. Esto facilitaría la incorporación de carga magnética, cámaras más grandes y una cámara de vapor de mayor tamaño en el futuro.

Comparado con el Galaxy S27 Ultra, el Pro tendría una pantalla unas 0,3 pulgadas más pequeña. Sus dimensiones serían unos 9 mm más cortas y 5 mm más estrechas, lo que facilitaría el uso con una sola mano.

En el apartado de potencia, el Galaxy S27 Pro montaría el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme. Sin embargo, no se descarta que Samsung recurra al Exynos 2700 en algunos mercados, un chip que estaría rindiendo muy bien en pruebas internas.

La memoria RAM rondaría los 12 GB, con una posible variante de 16 GB en las versiones de mayor almacenamiento. Las opciones de almacenamiento incluirían 256 GB, 512 GB y 1 TB.

El sistema de cámaras seguiría muy de cerca al del Ultra. Se mantendría el sensor principal de 200 Mpx junto a un ultra gran angular de 50 Mpx, aunque el teleobjetivo sería de 12 Mpx con zoom óptico 3x en lugar del 5x del modelo superior.

La batería sería otro de los puntos fuertes del nuevo modelo. Se espera una capacidad de 5.200 mAh, superior a la del Galaxy S26 Ultra, gracias a la adopción de la tecnología de silicio-carbono que Samsung ya usó en los plegables de este año.

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Sobre la fecha de presentación, todavía existe incertidumbre. El calendario de lanzamiento de la serie Galaxy S ha cambiado en los últimos años, pasando de enero a finales de febrero.

Todo apunta a que la familia Galaxy S27 se presentaría justo antes del Mobile World Congress. La fecha más probable sería la semana del 22 de febrero de 2027.

El precio final es otra gran incógnita para los aficionados a Samsung. Se espera que toda la gama S27 suba de precio, con el Ultra situándose entre los 1.399 y los 1.499 dólares.

El Galaxy S27 Pro podría heredar el precio actual del Galaxy S26 Ultra, unos 1.299 dólares. Esa cifra encajaría con la subida generalizada que se anticipa en toda la gama alta de la marca.