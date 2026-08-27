El Xiaomi 18 Fold se deja ver a lo grande en imágenes y en un vídeo en el que se aprecia su diseño y su pantalla plegable

Hace unos días Xiaomi presentó sus nuevos procesadores, los XRING O3, que se espera se utilicen en sus próximos móviles de gama alta. Pero no hablamos de los Xiaomi 18, sino del nuevo plegable.

Unas nuevas imágenes han empezado a circular por internet mostrando lo que sería el Xiaomi 18 Fold. El diseño que aparece en ellas coincide con el del terminal que el propio consejero delegado de Xiaomi, Lei Jun, sostenía en sus manos hace apenas unos días.

El terminal de las fotografías luce un acabado en color rojo. Es el mismo tono que Redmi ya utilizó en su modelo K100 Pro Max.

En la parte trasera destaca un módulo de cámaras que se extiende de forma horizontal por la zona superior del dispositivo. Dentro de ese módulo se aprecian tres lentes junto a un flash LED. Todo eso se aprecia también en un vídeo filtrado en el que se aprecia el diseño y las esquinas redondeadas.

Las imágenes filtradas también permiten hacerse una idea más precisa del grosor del plegable. Este detalle era uno de los más esperados, ya que el espesor suele ser el gran reto de este tipo de móviles.

Xiaomi ya había confirmado que el 18 Fold llegará al mercado en septiembre. Ese mes se perfila como uno de los más intensos para la marca china, con varios lanzamientos previstos casi en paralelo.

El propio Lei Jun se encargó de adelantar que el 18 Fold y el 18 Pro tendrán presentaciones separadas. De este modo, cada modelo contará con su propio espacio mediático dentro del calendario de la compañía.

Uno de los grandes atractivos del Xiaomi 18 Fold será su chip. El dispositivo será el primero en incorporar el nuevo procesador XRING O3, desarrollado por la propia Xiaomi.

Este componente ya ha dado mucho de qué hablar antes incluso de su lanzamiento oficial. Según los datos conocidos, ha alcanzado 5,22 millones de puntos en AnTuTu, algo que ningún chip para móviles había logrado hasta ahora.

El Xiaomi 18 Fold se perfila como un plegable centrado sobre todo en la potencia. El acabado en rojo y el nuevo diseño de cámaras completan un aspecto que busca diferenciarse del resto de la gama.

Está por ver si Xiaomi reserva este modelo para competir con el iPhone Ultra que se presentará en unos días y si esa batalla se dará en China o también en otras partes del mundo.