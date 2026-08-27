Samsung lanza en España el nuevo Samsung Galaxy S26 FE, un móvil de gama alta pensado para todos los públicos

Samsung ha presentado justo a final de verano el que será el último integrante de la familia Galaxy S26, el Samsung Galaxy S26 FE, con un precio algo superior a su antecesor, partiendo de los 799 euros para el modelo con 128 GB de memoria interna. Se podrá comprar a partir del 4 de septiembre.

El nuevo smartphone llega como la versión más accesible de la familia Galaxy S26. Samsung mantiene así la fórmula que ha convertido a la serie Fan Edition en una de las más populares de su catálogo.

La pantalla es uno de los puntos fuertes del dispositivo. El panel Dynamic AMOLED 2X mide 6,7 pulgadas, ofrece resolución Full HD+, un brillo máximo de 1.900 nits y cuenta con una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Los biseles son muy finos y la cámara frontal se ubica en una perforación centrada en la parte superior. Las dimensiones totales del teléfono son de 161,6 x 76,9 x 7,4 milímetros.

En cuanto a la potencia, el Galaxy S26 FE incorpora el chip Exynos 2500, fabricado con tecnología de 3 nanómetros. Se trata de una mejora clara respecto al Exynos 2400 que montaba la generación anterior.

El procesador se acompaña de 8 GB de memoria RAM y de tres variantes de almacenamiento, 128 GB, 256 GB y 512 GB.

El sistema de cámaras traseras es triple ya que la empresa quiere orientar este terminal hacia la captura de contenido, sobre todo entre los jóvenes. El sensor principal es de 50 Mpx con apertura f/1.8 y estabilización óptica de imagen.

Pantalla del Samsung Galaxy S26 FE Samsung El Androide Libre

Le acompañan un gran angular de 12 Mpx con apertura f/2.2 y un teleobjetivo de 8 Mpx con zoom óptico de 3 aumentos. En la parte frontal se sitúa una cámara de 12 Mpx, con un mayor angular que en otros modelos ya que Samsung quiere facilitar las fotos de grupos.

El sensor principal permite grabar hasta en 8K a 30 fotogramas por segundo, mientras que la cámara frontal alcanza los 4K a 60 fotogramas por segundo.

La batería es otro de los apartados donde el terminal da un salto respecto a su predecesor. La capacidad llega a los 4.900 mAh, con carga rápida por cable de 45 W y carga inalámbrica de 15 W.

Tiene certificación IP68 frente al agua y al polvo y, como en el resto de S26, el lector de huellas se integra en la pantalla mediante sensor óptico.

Módulo de cámaras del Samsung Galaxy S26 FE Samsung El Androide Libre

A nivel de software, el Galaxy S26 FE llegará con Android 17 y la capa One UI 9 instalados de fábrica. Samsung ha confirmado que el dispositivo recibirá 7 años de actualizaciones de sistema y de seguridad.

Al igual que los otros S26 , este tiene el motor Pro Visual Engine para mejorar el procesado de imágenes, así como la función My FanCam que permite enfocar la grabación en un sujeto pudiendo luego cambiar el ratio de aspecto.

También podemos editar las fotos con IA tanto con PhotoAssist como con Gemini, que viene en su versión AI Pro gratis durante 6 meses.

El precio del Galaxy S26 FE empieza en 799 euros en su versión de 128 GB de almacenamiento. Esa cifra supone 200 euros menos que el precio de salida del Galaxy S26 de 256 GB, aunque este mismo ya se puede encontrar en algunas tiendas a 695 euros con 256 GB de memoria interna.

Samsung Galaxy S26 FE Samsung El Androide Libre

Eso sí, frente al Galaxy S26 estándar, el FE ofrece una pantalla más grande y una batería de mayor capacidad. A cambio, el modelo principal cuenta con más memoria RAM, un procesador más potente y un brillo máximo superior.

Con estas características, Samsung busca ofrecer un equipo premium a un precio más contenido que el resto de la gama alta. La combinación de pantalla grande, batería duradera y una cámara versátil convierte al modelo en una alternativa a tener en cuenta dentro del catálogo de la marca.