VIVO lanza los V80 Lite 5G y el V70 Lite 4G, dos móviles con baterías que eran imposibles no hace mucho tiempo

Vivo ha decidido reforzar su catálogo de entrada con dos terminales que comparten diseño y filosofía, pero que apuntan a públicos distintos. Se trata del V80 Lite 5G y del V70 Lite 4G, dos móviles pensados para quienes buscan prestaciones decentes sin gastar demasiado.

Ambos dispositivos llegan con pantallas grandes y baterías generosas.

Y esto último no es hablar por hablar, porque uno de los modelos cuenta nada menos que con 10.000 mAh.

Vivo V80 Lite 5G

El V80 Lite 5G es la propuesta más potente de las dos. Monta un procesador MediaTek Dimensity 7360 Turbo fabricado en 4 nanómetros, lo que favorece un mejor rendimiento energético además de ofrecer conectividad 5G.

El chip va acompañado de 8 GB de memoria RAM, ampliables con otros 8 GB virtuales tomados del almacenamiento interno. Existen dos variantes de almacenamiento, una de 128 GB y otra de 256 GB.

VIVO V80 Lite VIVO El Androide Libre

Su pantalla es una AMOLED curva de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y una densidad de 449 píxeles por pulgada. La tasa de refresco llega a los 120 Hz y el brillo máximo alcanza los 3.000 nits, lo que facilita su uso incluso bajo el sol.

El lector de huellas está integrado bajo la propia pantalla. En la parte trasera encontramos una barra horizontal con un sensor principal Sony IMX852 de 50 Mpx y un sensor de profundidad de 2 Mpx.

La cámara frontal, situada en un pequeño recorte, es de 32 Mpx. Junto a los sensores traseros hay además un flash LED de forma circular.

En cuanto a autonomía, este modelo destaca con una batería de 7.050 mAh. Además, habrá una versión para Malasia de 10.000 mAh que se presentará el día 3 de septiembre.

VIVO V80 Lite VIVO El Androide Libre

Admite carga rápida de 44 W, un dato interesante dada la capacidad de la celda.

El terminal cuenta con certificaciones IP68 e IP69, por lo que resiste chorros de agua, altas temperaturas e incluso inmersión en determinadas condiciones. Vivo asegura además que ha superado 5 certificaciones de resistencia militar y pruebas de caída sobre siete superficies distintas.

VIVO V80 Lite VIVO

El software es Android 16 con la capa OriginOS 6 encima. Completan la ficha técnica unos altavoces estéreo simétricos, Bluetooth 5.4, WiFi de doble banda y un puerto USB-C con estándar 2.0.

La versión con 128 GB de almacenamiento ronda los 385 euros al cambio. La variante de 256 GB se sitúa cerca de los 449 euros, y el móvil está disponible en color azul y blanco.

Vivo V70 Lite 4G

El segundo modelo renuncia a la conectividad 5G, ya que utiliza un procesador Unisoc T7300. A cambio, compensa esa diferencia con una batería todavía más grande y algunas características poco comunes en un dispositivo 4G.

Su celda alcanza los 8.100 mAh, una cifra muy elevada para este segmento. Mantiene también la carga rápida de 44 W, igual que su hermano mayor.

VIVO V70 Lite VIVO El Androide Libre

La pantalla es igualmente AMOLED de 6,83 pulgadas, aunque con una resolución de 1.260 x 2.800 píxeles. La tasa de refresco también llega a los 120 Hz y el lector de huellas óptico se encuentra bajo la pantalla.

Este modelo incorpora igualmente 8 GB de RAM y dos opciones de almacenamiento, de 128 GB y 256 GB. En potencia y velocidad queda claramente por detrás del V80 Lite 5G, aunque para tratarse de un terminal 4G sus especificaciones resultan bastante decentes.

En fotografía repite el sensor principal de 50 Mpx junto a un sensor de profundidad de 2 Mpx. La cámara delantera también es de 32 Mpx, igual que en el otro modelo.

Este teléfono cuenta con protección frente al polvo y a chorros de agua a presión y temperatura elevadas. El sistema operativo vuelve a ser Android 16 con OriginOS 6, y también se ofrece en azul y blanco.

VIVO V70 Lite VIVO El Androide Libre

Por ahora, Vivo no ha confirmado el precio de este segundo modelo. Se espera que sea sensiblemente más económico que el V80 Lite 5G al prescindir del 5G y montar un procesador más modesto.

Con estos dos lanzamientos, Vivo refuerza claramente su gama más asequible. El V80 Lite 5G apuesta por la velocidad y la conectividad moderna, mientras que el V70 Lite 4G prioriza la autonomía extrema y un precio más ajustado.

Ambos comparten diseño, cámaras y pantalla de tamaño similar. La elección entre uno y otro dependerá de si el comprador valora más la velocidad 5G o una batería todavía mayor, al menos en la versión estándar y no en la malasia.