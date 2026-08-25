Xiaomi lanza en España el POCO X8 Pro, una sorpresa por potencia, batería y calidad premium por solo 340 euros

El pasado mes de mayo, se lanzó en España el Xiaomi 17T que, con un precio de partida de 749,99 euros, ofrecía una buena combinación de hardware y características que lo hacía un dispositivo a tener en cuenta.

Pues bien, ahora Xiaomi ha lanzado el POCO X8 Pro, y un vistazo a su hoja de características nos da una gran sensación de familiaridad; no en vano, estamos ante un dispositivo muy parecido al Xiaomi 17T, pero con un precio de apenas 339,90.

Por supuesto, hay diferencias entre ambos dispositivos, algunas de las cuales son evidentes a simple vista, como el conjunto de cámaras; pero por lo general, es sorprendente lo que se parecen y lo mucho que podemos ahorrar optando por el modelo de POCO.

Para empezar, el POCO X8 Pro usa el mismo procesador que el Xiaomi 17T, el Dimensity 8500-Ultra de MediaTek, fabricado en 4 nm y con una velocidad de reloj máxima de 3,4 GHz.

Esto representa una subida en el rendimiento del 7% en la CPU, y de nada menos que el 25% en la GPU gracias a su Mali-G720, por lo que debería ser una buena opción para videojuegos.

De hecho, Xiaomi presume de tecnologías diseñadas para juegos con WildBoost, que permite ampliar la resolución a hasta 1,5K y alcanzar 90 frames por segundo para una mayor fluidez, además de contar con una resolución táctil 24 veces superior para un mejor control.

Para adoptar este nuevo chip, Xiaomi ha integrado un sistema de refrigeración POCO 3D IceLoop de doble capa, con una superficie de 5.300 mm2 que presume de enfocarse en las zonas de calor principales para disiparlo de manera más eficiente.

Batería del POCO X8 Pro Xiaomi El Androide Libre

El otro componente de hardware llamativo en el POCO X8 Pro es la batería de silicio-carbono, una tecnología que poco a poco está llegando a España después de un par de años de espera.

Con este salto, la batería alcanza una capacidad de 6.500 mAh, que aunque se sigue quedando corta respecto a su versión china, es muy superior a lo que estamos acostumbrados a ver en este rango de precios.

Según Xiaomi, esto permite jugar durante 9 horas seguidas, hacer videollamadas durante 12 horas o estar en redes sociales durante 20 horas. Por lo tanto, con un uso convencional, la batería debería durar todo el día.

Y para recuperar la batería, el POCO X8 Pro es compatible con el protocolo de carga universal PPS, que permite alcanzar una potencia de 100 W con un cargador compatible; esto permite recuperar el 100% de la carga en apenas 48 minutos.

Además, contamos con carga inversa, para usar la batería del POCO X8 Pro para recargar otros dispositivos como auriculares, relojes u otros smartphones, con una potencia máxima de 27 W.

POCO X8 Pro Xiaomi El Androide Libre

La pantalla del POCO X8 Pro también es idéntica a la del Xiaomi 17T. Con un tamaño de 6,59 pulgadas, destacan los bordes ultrafinos que no son tan comunes con estos precios como podríamos pensar, con una relación de pantalla-cuerpo del 94,10%.

El panel cuenta con una resolución de 2756 x 1268 píxeles, un brillo de 3.500 nits, atenuación PWM de 3840 Hz, frecuencia de actualización de 120 Hz y un nuevo material luminoso rojo con una mejora del 20% en la eficiencia luminosa para reducir el consumo de energía.

Donde encontramos más diferencias es en las cámaras, ya que el POCO X8 Pro solo cuenta con dos sensores. El principal es un Sony IMX882 con una resolución de 50 Mpx y apertura f/1.5, y viene acompañado de un gran angular de 8 Mpx. Por lo tanto, perdemos la cámara periscópica con zoom.

POCO X8 Pro Xiaomi El Androide Libre

Un detalle que Xiaomi ha destacado mucho de este dispositivo es su sensación premium, con un chasis metálico y una trasera de cristal que hereda de su hermano mayor y que sin duda alguna representa una diferencia en un mercado tan competitivo.

También destaca la iluminación RGB integrada alrededor de las cámaras, que usan hasta 8 colores para mostrar notificaciones de llamadas entrantes y de aplicaciones, además de efectos rítmicos al reproducir música o juegos.

El POCO X8 Pro ya está disponible en España con un precio de partida de 339,99 euros para la versión en color negro o blanco y con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. La versión en color amarillo parte de los 399,99 euros con esa misma configuración.

Si optamos por 12 GB de memoria RAM, el PVP es de 479,99 euros, aunque está disponible con oferta a un precio de 389,99 euros en blanco y verde menta. Xiaomi también prepara una versión especial basada en Iron Man por 499,99 euros con un lanzamiento por determinar.