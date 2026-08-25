Sony no se rinde: el nuevo Sony Xperia 10 VIII apuesta por un diseño diferente a lo que hemos visto y mantiene sus fortalezas

Sony ha presentado de forma oficial el Xperia 10 VIII, un smartphone que busca afianzar la posición de la marca dentro de la gama media. El dispositivo destaca por incorporar un diseño renovado que apuesta por la comodidad y el uso continuado.

La compañía japonesa ha centrado sus esfuerzos en ofrecer un chasis ergonómico y fácil de sostener con una sola mano. Este enfoque estético permite que el teléfono se sienta ligero y muy manejable en el día a día.

La pantalla del terminal cuenta con una diagonal de 6,1 pulgadas y ofrece una resolución Full HD+. Una de sus mejoras más destacadas es un incremento del 50 % en el brillo máximo en comparación con los modelos anteriores.

El panel incluye un sistema de ajuste de color automático que adapta la visualización según las condiciones del entorno. Además, integra una tasa de refresco de 120 Hz para garantizar transiciones fluidas al desplazarse por la interfaz.

En el apartado sonoro, el Xperia 10 VIII incorpora dos altavoces frontales con un rendimiento optimizado en frecuencias bajas. Esta configuración es posible gracias a que los marcos superior e inferior mantienen un grosor suficiente para albergarlos.

El sonido resultante supera en claridad y profundidad a la mayoría de las alternativas de su misma categoría. Asimismo, Sony mantiene el conector de audio de 3,5 milímetros y ha introducido mejoras en la conectividad Bluetooth.

El sistema de cámaras prescinde en esta ocasión de una lente teleobjetivo dedicada para simplificar la trasera del teléfono. En su lugar, el conjunto confía el apartado fotográfico a dos sensores principales de alto rendimiento.

La cámara principal cuenta con una resolución de 50 Mpx y utiliza un sensor más grande, pasando de 1/2 pulgada a 1/1,56 pulgadas. Este incremento en la superficie permite capturar una cantidad notablemente mayor de luz en cada toma.

El sensor principal es capaz de realizar un recorte de dos aumentos que simula un zoom óptico sin pérdida apreciable de calidad. Por su parte, la segunda cámara es un ultra gran angular de 13 Mpx diseñado para paisajes o fotografías grupales.

En el frontal se ubica un sensor de 8 Mpx destinado a resolver las videollamadas y los retratos personales. El procesado de imagen trabaja para ofrecer resultados equilibrados en diferentes escenarios de iluminación.

La batería es otro de los pilares del dispositivo gracias a su capacidad de 5.000 mAh. Según las estimaciones de la propia firma, esta celda proporciona una autonomía capaz de alcanzar los dos días de uso ininterrumpido. No nos han dado, eso sí, cifras de velocidades de carga.

Sony Xperia 10 VIII Sony El Androide Libre

La gestión del consumo energético se complementa con la eficiencia del procesador principal del dispositivo. Esta combinación asegura que los usuarios avanzados puedan completar jornadas intensas sin recurrir al cargador.

El motor interno de este modelo es el procesador Snapdragon 6 Gen 3 de la firma Qualcomm. El teléfono llega equipado con 8 GB de memoria RAM para gestionar la multitarea sin interrupciones. Además, el sistema permite añadir 6 GB de memoria RAM virtual utilizando el espacio de almacenamiento interno disponible.

El almacenamiento interno base es de 128 GB para guardar aplicaciones, fotografías y todo tipo de archivos. Para quienes requieran más espacio, el móvil admite tarjetas de memoria microSD con una capacidad de hasta 2 TB.

La durabilidad está respaldada por la certificación IP65/68 que protege al chasis frente a las salpicaduras de agua y el polvo. Asimismo, la parte frontal del teléfono está protegida por el cristal Corning Gorilla Glass Victus.

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La firma ha hecho un esfuerzo destacable en el compromiso de soporte y mantenimiento del software. El Xperia 10 VIII recibirá 4 años de actualizaciones del sistema operativo Android desde su lanzamiento.

Junto a las actualizaciones de sistema, se garantizan 6 años completos de parches de seguridad periódicos. Este extenso calendario garantiza una vida útil prolongada y segura para los usuarios que mantengan el equipo mucho tiempo. Ahora solo falta saber el precio de lanzamiento y los mercados en los que estará disponible.