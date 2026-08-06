Xiaomi lanza el Redmi 17, un móvil de entrada con enorme batería y pantalla a un precio realmente ajustado

Xiaomi ha presentado oficialmente el Redmi 17 5G en China. Se trata de un nuevo smartphone económico que apuesta por la autonomía y una pantalla grande como principales reclamos.

El terminal llega equipado con una pantalla LCD HD+ de 6,9 pulgadas y una muesca en forma de gota de agua. La resolución alcanza los 1600 x 720 píxeles, suficiente para el uso diario sin encarecer el producto.

La tasa de refresco llega a los 120Hz y la de muestreo táctil hasta los 240Hz. Además, cuenta con atenuación DC, un brillo máximo de 800 nits y certificación TÜV Rheinland de triple protección ocular.

El software de serie es HyperOS 3, la última capa de personalización de Xiaomi. También incorpora la tecnología Wet Touch 2.0, pensada para mejorar la respuesta táctil con los dedos mojados.

En el apartado de rendimiento, el Redmi 17 5G monta el procesador Unisoc T8300, fabricado en un proceso de 6 nanómetros. Su velocidad máxima ronda los 2.2GHz y se combina con hasta 6GB de memoria RAM LPDDR4X.

El almacenamiento disponible es de 128 GB en formato UFS 2.2. Los usuarios que necesiten más espacio pueden recurrir a la ranura microSD que incorpora el dispositivo.

La batería es uno de los grandes atractivos del modelo, con una capacidad de 6.300 mAh. Xiaomi asegura que esta celda mantendrá su salud durante hasta cuatro años de uso.

Redmi 17 Xiaomi El Androide Libre

La carga se realiza a 15 W por cable, una velocidad modesta pero habitual en la gama de entrada. El teléfono también admite carga inversa de 7.5W y es compatible con los protocolos PD y QC.

En fotografía, el Redmi 17 5G se conforma con lo esencial. La cámara trasera principal es de 13 Mpx, mientras que la frontal para selfies y videollamadas ofrece 8 Mpx.

La conectividad incluye 5G, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.4. El puerto de carga es USB tipo C, aunque Xiaomi ha mantenido el clásico conector de audio de 3.5mm, cada vez más raro en los móviles actuales.

El sensor de huellas se ubica en el lateral del terminal, integrado en el botón de encendido. Las dimensiones del equipo son 171,56 x 79,47 x 8,15 milímetros y su peso alcanza los 210 gramos.

Redmi 17 Xiaomi El Androide Libre

El Redmi 17 5G ya está a la venta en China en dos configuraciones de memoria. La versión de 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento cuesta 999 yuanes, unos 130 euros al cambio.

La variante superior, con 6GB de RAM y la misma capacidad de almacenamiento, se sitúa en los 1.199 yuanes, cerca de 155 euros. El dispositivo puede adquirirse en tres colores: azul Cold Mist, negro Star Rock y blanco Feather Mist.

La llegada de este modelo coincide con las filtraciones que apuntan a una versión global del Redmi 17 5G. Según los rumores, esa variante internacional tendría especificaciones y un diseño diferentes a los del modelo chino.

Por ahora, Xiaomi no ha confirmado fecha ni precio para ese lanzamiento fuera de China. Habrá que esperar a los próximos meses para conocer si el gigante tecnológico repite la fórmula o introduce cambios en el hardware.