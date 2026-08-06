Nothing revela su plan para 2027 y sorprende a todos con una apuesta mucho más fuerte y también más tiendas propias

Nothing prepara un salto importante en su estrategia de producto para el próximo año. La marca británica quiere casi duplicar el número de smartphones que lanza cada temporada.

Así lo confirmó Akis Evangelidis, cofundador de la compañía, en una entrevista con Times Now Tech. El directivo adelantó que 2027 será un año especialmente cargado en el apartado de móviles.

Durante este año, Nothing ha presentado tres teléfonos: el Phone 4a, el Phone 4a Pro y el Phone 4b. Según Evangelidis, la intención es lanzar el doble de modelos en el próximo ejercicio.

Si los planes se mantienen tal y como están hoy, la marca podría llegar a presentar al menos seis smartphones en 2027. Todavía no se han revelado detalles sobre qué características tendrán estos nuevos dispositivos.

El crecimiento no se limita al catálogo de productos. Nothing también quiere reforzar su presencia física en India, uno de sus mercados más importantes.

La compañía abrió su primera tienda exclusiva en Bengaluru a comienzos de este año. Según el reporte, antes de que termine el primer trimestre de 2027 se sumarán dos establecimientos más al país.

Evangelidis explicó además que Nothing ya ha comenzado a fabricar parte de sus productos directamente en territorio indio. Entre ellos se encuentran el CMF Watch 3 Pro y el CMF Headphone Pro.

CMF Headphone Pro. CMF Omicrono

La marca prevé ampliar de forma progresiva esta producción local a otros dispositivos de audio de gama más alta. El objetivo es lanzarlos primero en India antes de llevarlos a otros mercados.

El directivo también dejó claro que el ciclo de lanzamientos de 2026 todavía no ha terminado. Esto significa que Nothing tiene previsto anunciar más productos antes de que acabe el año.

Sobre el futuro de la submarca CMF, la compañía se mantiene cauta. Nothing está estudiando las condiciones del mercado y el coste de los componentes para decidir si un nuevo teléfono CMF podría regresar en 2027.

Lo que sí parece confirmado es que no habrá un nuevo CMF Phone durante 2026. La firma prefiere esperar antes de lanzar un modelo que no ofrezca una mejora suficientemente relevante frente a la generación anterior.

En cuanto a cifras, Nothing se ha marcado un objetivo ambicioso para el próximo curso. La compañía aspira a incrementar el envío de smartphones en torno a un 50% durante 2027.

Este crecimiento estaría respaldado precisamente por ese catálogo más amplio de dispositivos. Cuantos más modelos y segmentos de precio cubra la marca, mayor margen tendrá para captar nuevos compradores.

Nothing Phone (4b) Chema Flores Omicrono

India seguirá siendo, según Evangelidis, uno de los mercados clave para la marca. El directivo señaló que esto se debe a la base de consumidores del país, a sus capacidades de fabricación y a su peso creciente dentro de la industria tecnológica global.

Nothing ha construido buena parte de su identidad en torno al diseño transparente de sus productos y a una interfaz propia. Con esta expansión, la compañía busca consolidarse como una alternativa real frente a marcas más establecidas.

El aumento de tiendas físicas en India también responde a una estrategia comercial más amplia. Tener presencia directa en el punto de venta ayuda a reforzar la confianza del comprador y a mejorar el servicio postventa.

Con estos movimientos, Nothing parece decidida a dar un paso más en su consolidación dentro del segmento de gama media y de entrada. El próximo año será clave para comprobar si estos planes se cumplen tal y como los ha descrito la compañía.