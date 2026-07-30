10.000 mAh de batería en un móvil de apenas 8 milímetros: lo nuevo de OPPO no tiene sentido y es espectacular

OPPO lleva varios días calentando el terreno para la llegada de un nuevo integrante de su gama económica. Hoy la firma china ha dado el paso definitivo y ha confirmado cuándo podremos verlo de forma oficial, además de confirmar también una de sus prestaciones estrella, la autonomía.

El protagonista es el OPPO A7 Pro Max, un teléfono que llega marcado por una cifra que llama la atención por sí sola. Su batería alcanza los 10.000 mAh, la más grande que OPPO ha instalado nunca en un smartphone.

Según ha confirmado la compañía, el terminal se presentará el próximo 4 de agosto. La ficha de preventa ya ha dejado ver algunos detalles adicionales sobre su diseño y sus acabados.

El dispositivo llegará en tres tonalidades distintas: negro, naranja y un blanco degradado. OPPO apuesta así por combinar una opción más discreta con otras dos algo más llamativas.

En cuanto a memoria, se ofrecerán tres combinaciones para adaptarse a distintos perfiles de usuario. Las variantes serán 8 + 128 GB, 12 + 256 GB y 12 + 512 GB de almacenamiento.

OPPO describe el nuevo modelo como un referente de resistencia de nueva generación. La marca asegura que la batería está pensada para mantener un rendimiento estable durante hasta 7 años de uso.

Pese al tamaño de la batería, el A7 Pro Max incorporará carga rápida por cable de 80 W. Esto permitirá reducir de forma notable los tiempos de recarga en un teléfono de estas características.

OPPO A7 Pro Max OPPO El Androide Libre

Para lograr un cuerpo relativamente delgado, OPPO ha recurrido a un diseño de celda única con ánodo de silicio y carbono. Esta solución sustituye al habitual sistema de doble celda que suelen emplear otros fabricantes en baterías tan grandes.

Según explica la propia marca, esta arquitectura reduce el espacio necesario para el cableado interno y los componentes de gestión de energía. El resultado es un grosor de 8,47 milímetros y un peso de 226 gramos, cifras destacables para un móvil con una batería de cinco dígitos.

El A7 Pro Max contaría con una pantalla OLED plana de 6,78 pulgadas, con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Estas cifras lo sitúan en un nivel competitivo dentro de la gama media económica.

En el apartado de procesador, todo apunta a que el terminal montará un chip Snapdragon 4 Gen 5 de Qualcomm. Se espera además una versión con hasta 12 GB de memoria RAM para quienes busquen algo más de fluidez.

El teléfono conservaría dos elementos cada vez menos habituales en el mercado. Se trata del conector para auriculares de 3,5 milímetros y un lector de huellas dactilares situado en el lateral del chasis.

La parte fotográfica incluiría un sistema de doble cámara trasera dispuesto en vertical. El sensor principal sería de 50 Mpx, acompañado de un segundo sensor de 2 Mpx.

OPPO A7 Pro Max OPPO El Androide Libre

Para los autorretratos, el A7 Pro Max integraría una cámara frontal de 50 Mpx. En cuanto al software, el teléfono llegaría de fábrica con ColorOS 16 sobre una base de Android 16.

Por el momento, OPPO no ha ofrecido ningún detalle sobre la disponibilidad del A7 Pro Max fuera de China. Habrá que esperar a la presentación del día 4 de agosto para saber si el terminal cruzará fronteras y en qué mercados podría aterrizar.