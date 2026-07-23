Honor cambia para siempre: rediseña por completo su imagen para entrar en la era de dispositivos basados en IA

Honor, la compañía de tecnología de consumo conocida por sus dispositivos móviles —especialmente ambiciosos en plegables y fotografía—, ha cambiado para siempre presentando una nueva identidad de marca.

Lo hace para reflejar la evolución de la compañía. Que avanza desde fabricante de smartphones hacia una empresa centrada en un ecosistema inteligente de dispositivos con IA.

Esta renovación simboliza una nueva etapa en la estrategia de Honor y "responde a la evolución experimentada por la compañía en los últimos años", explica la empresa.

La ambición de Honor es ir más allá del desarrollo de telefonía. Quiere apostar por un ecosistema de dispositivos conectados, impulsado por la inteligencia artificial, siendo "capaz de ofrecer experiencias más inteligentes, fluidas y personalizadas para los usuarios".

El ejemplo más reciente de innovación es el Robot Phone, con el que la empresa amplía los límites de la interacción entre las personas y la tecnología, combinando los smartphones, inteligencia artificial y robótica.

Never accept "perfection". Never wait for the answer.

Break through the endless circle. Forge a path like no other.#HONOR

Dare to Be. pic.twitter.com/8zmhkTV3S8 — HONOR (@Honorglobal) July 23, 2026

Entre los pilares fundamentales en los que avanzan son en la inteligencia artificial integrada en el dispositivo, la fotografía computacional, sistemas operativos inteligentes y experiencias conectadas entre dispositivos. Buscan "consolidar una visión basada en un ecosistema abierto y colaborativo".

Aun así, su estrategia sigue estando sustentada en "innovación, calidad y servicio" y es que "Honor concibe la tecnología como herramienta que permite a las personas revelar el talento que llevan dentro y convertirse en la mejor versión de ellas mismas para lograr sus objetivos y mejorar su vida".

La nueva etapa se apoya en importantes hitos tecnológicos, como AiMAGE, el primer sistema de fotografía computacional colaborativa entre dispositivo y nube del sector. El desarrollo de Agentic OS, una nueva generación de sistema operativo impulsado por IA. E incluso su colaboración con ARRI, referente mundial en tecnología cinematográfica, para acercar la calidad profesional de imagen al ámbito móvil.

También cabe destacar el área robótica de la compañía, donde ha conseguido deslumbrar con sus avances, logrando incluso récords mundiales.

Honor explica que su crecimiento se refleja en un crecimiento interanual del 25%, siendo más de la mitad de sus ingresos procedentes de mercados internacionales y consolidó su posición entre los principales fabricantes mundiales de smartphones plegables.

Con el nuevo cambio de imagen, la compañía quiere "reforzar su conexión con las nuevas generaciones a través de colaboraciones con grandes eventos internacionales, proyectos vinculados a la exploración tecnológica y alianzas con marcas y creadores que comparten su visión de innovación y creatividad".

"Con esta nueva identidad visual, Honor reafirma su compromiso de liderar la próxima generación de experiencias basadas en inteligencia artificial, impulsando una tecnología más abierta, conectada y centrada en las personas", detalla la empresa.