El teléfono que quiere jubilar al Kindle: tiene dos pantallas y una de ellas se puede quitar con imanes

España es un país en el que, aunque se piense lo contrario, se lee mucho. Y el verano es la época estrella, pues tenemos más tiempo libre.

Desde hace ya años, los libros electrónicos se han convertido en algo más que una moda, una forma de leer cómoda, y eso ha llevado a empresas de móviles a intentar rentabilizar ese mercado.

En este contexto , la firma Hisense ha captado la atención con la presentación de su nuevo dispositivo móvil en China. El modelo bautizado como Hisense A10 propone un concepto de diseño muy particular que busca solucionar las limitaciones históricas de ciertos paneles.

Este terminal se enfoca de manera directa en los usuarios que pasan largas horas leyendo o estudiando frente a una pantalla. La característica principal del teléfono se encuentra en su zona posterior, la cual alberga un panel de tinta electrónica de 6,13 pulgadas.

Esta superficie está diseñada específicamente para imitar las propiedades visuales del papel convencional, reduciendo drásticamente la fatiga ocular del usuario. Resulta una opción ideal para la lectura de libros digitales, la toma de notas o la preparación de exámenes. Además, este tipo de componente destaca por ofrecer un consumo energético extremadamente bajo en comparación con las pantallas tradicionales.

Delante el fabricante ha incorporado un panel con tecnología LCD que permite el uso normal del móvil, como ver películas, vídeos, hacer fotos, editarlas, etc.

Esta aproximación técnica recuerda a experimentos previos realizados por otras marcas del sector asiático como BigMe o YotaPhone. La diferencia radica en que aquellas alternativas mantenían ambos paneles fijos de manera permanente en la estructura.

Hisense A10 Hisense El Androide Libre

La propuesta actual de Hisense otorga libertad al permitir aligerar el cuerpo del teléfono si no se requiere el panel de tinta electrónica. De este modo, la versatilidad se convierte en el argumento comercial con el que pretenden seducir al público general.

El usuario ya no se ve obligado a elegir entre los beneficios de la tinta electrónica y el dinamismo del color. El intercambio de componentes permite adaptar el teléfono a la actividad exacta que se esté ejecutando en cada momento. Si se tiene que consultar una red social o una aplicación de entretenimiento, la pantalla principal es la protagonista.

Para el regreso a una lectura prolongada, basta con poner el accesorio magnético y disfrutar del panel de tinta electrónica.

En su interior hay un procesador de ocho núcleos firmado por la compañía estadounidense Qualcomm, fabricado en un proceso de 4 nm, aunque no se ha especificado el modelo. El soporte para redes de quinta generación 5G y la conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 también están garantizados.

El sistema operativo encargado de gestionar todo este despliegue de componentes es la versión Android 16. Esta plataforma asegura una compatibilidad total con la inmensa mayoría de las aplicaciones disponibles en la tienda oficial. Respecto al apartado económico, el fabricante todavía no ha revelado un precio definitivo de venta de forma pública, pero diversas fuentes del sector estiman que el coste de salida en el mercado asiático rondará los 3.999 yuanes, unos 590 dólares al cambio.

Conviene recordar que la firma cuenta con un recorrido histórico bastante extenso en el desarrollo de este tipo de productos. Su anterior apuesta notable fue el modelo A9, un terminal que llegó a las tiendas durante el año 2022. Aquel teléfono disponía de una pantalla de 6,1 pulgadas con una densidad de 300 píxeles por pulgada.

La combinación de dos tecnologías de visualización tan opuestas en un único chasis abre un camino interesante para la telefonía. Queda por ver cómo responderá el público ante un accesorio modular que transforma la experiencia de uso.