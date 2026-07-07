Es oficial: Nothing presenta el Phone (4b), su teléfono más barato combina diseño icónico, rendimiento y gran batería

Se acabó la espera. Tras semanas de filtraciones y pequeñas revelaciones, Nothing ha presentado el Phone (4b), su smartphone más barato este año y que representa la entrada al ecosistema de productos de la compañía.

Y es que este smartphone no llega solo, lo hace junto a los Ear (3a), la renovación de los auriculares más vendidos de la serie (a).

El primer smartphone de la serie (b) combinando un diseño reconocible con un rendimiento sólido para el día a día, funciones inteligentes y prometiendo fiabilidad a largo plazo, por un precio de 329 euros, 20 euros menos que el Phone (4a) lanzado en marzo.

Notable rendimiento

Además del precio, entre las grandes bondades de este nuevo teléfono está el procesador Snapdragon y su batería, que es la de mayor capacidad del catálogo de Nothing.

En concreto, el Phone (4b) llega con el Snapdragon 6 Gen 4, el último procesador móvil de 4nm de Qualcomm, que ofrece un rendimiento cercano al de Phone (4a) y asegura un gran rendimiento sostenido, una mayor eficiencia energética y capacidades de inteligencia artificial más avanzadas que las plataformas anteriores de 6nm.

Nothing Phone (4b) Nothing

Llega junto con el motor de IA de sexta generación de Qualcomm, ofreciendo más capacidades de procesamiento en el propio dispositivo aplicado a la fotografía, el reconocimiento de voz y las herramientas de Essential AI. En la práctica ofrece una experiencia diaria más rápida y fluida sin depender de la nube para las funciones principales de IA.

En cuanto a la batería, dispone de 5.200 mAh, con lo que asegura hasta 18 horas de uso mixto, una hora más que Phone (4a). Nothing explica que ha logrado 22 horas de reproducción en YouTube y 26 horas de navegación en Instagram.

Esta batería incorpora la tecnología Safe Cell de Nothing, resistente a impactos, y conserva hasta el 90% de su capacidad después de 1.200 ciclos de carga, equivalentes a aproximadamente tres años de uso diario. Además, admite carga rápida por cable de 33 W, alcanzando el 50% en menos de 30 minutos y se carga por completo en poco más de una hora.

Un detalle importante para el rendimiento del chip y la batería es la gestión térmica. El teléfono incorpora una cámara de vapor de 4.400 mm² diseñada a medida, con una arquitectura de precisión adaptada a su distribución interna. Mantiene el dispositivo hasta 2°C más frío durante tareas exigentes, reduciendo la pérdida de rendimiento pensando en juegos o grabación 4K.

Con respecto a la cámara, incorpora una cámara principal de 50MP con OIS y una cámara ultra gran angular con un campo de visión de 119°. La ambición de ambas es capturar fotos nítidas, vídeos fluidos y detalles realistas.

Impulsado por TrueLens Engine 4 de Nothing, Phone (4b) incorpora Ultra XDR, una tecnología de imagen que combina 13 fotogramas RAW para ofrecer altas luces más brillantes, un mayor nivel de detalle en las sombras y colores más precisos que el HDR convencional. Una tecnología poco habitual en esta gama de precios.

Un diseño icónico

Como en todos los productos de Nothing, hay un elemento irrenunciable: el diseño. Y el Phone (4b) no es una excepción.

Este teléfono combina dos de los elementos de diseño más representativos de la serie Phone (4a): la nueva Glyph Bar, presentada con Phone (4a), y el aclamado diseño unibody de Phone (4a) Pro. El resultado es un teléfono indudablemente reconocible al instante que evoca a Nothing.

Nothing Phone (4b) Nothing

La compañía explica que ha sido desarrollado a partir de más de 20 iteraciones internas, el diseño final equilibra simplicidad visual, comodidad y durabilidad, al tiempo que "establece una identidad propia y diferenciada."

Especialmente llamativo es el módulo de cámaras —fabricado en un polímero totalmente transparente— y donde se combina tanto las lentes como la Glyph Bar, que regresa con un diseño más limpio y refinado.

Está diseñada para mantenerse al día sin tener que consultar constantemente la pantalla. Lo hace a través de 45 mini-LED controlados individualmente y un brillo de hasta 3.500 nits, que muestra notificaciones, el progreso de carga, indicadores de grabación y alertas personalizadas. Al mostrar de un vistazo la información más importante, la Glyph Bar ofrece una forma más intuitiva y menos intrusiva de interactuar con el smartphone.

La integración del diseño unibody usando materiales de alta calidad y diferentes texturas antihuellas, se combinan con una pantalla de 6,77 pulgadas con tecnología Super AMOLED. El panel dispone de 120 Hz, hasta 2.000 nits de brillo pico y compatibilidad con HDR10+.

Otro de los detalles del diseño que buscan mejorar la experiencia es el sonido. A diferencia del Phone (3a) Lite, aquí tenemos una apuesta de altavoces estéreo, tanto que según la empresa es superior en un 20% al del Phone (4a).

Tan importante en el diseño es su aspecto como la durabilidad. Llega con certificación IP64 de resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua, ofreciendo durabilidad necesaria para el uso diario sin renunciar a la estética.

Nothing Phone (4a) Pro, (4a) y (4b) Nothing

Además, ha sido sometido a más de 95.000 pruebas para ofrecer hasta cuatro años de rendimiento diario óptimo. Igualmente, a nivel de software el Phone (4b) ofrece la experiencia completa de Essential AI sin renuncias, con lo que dispone de integración nativa con ChatGPT en la interfaz, Google Gemini, Circlet to Search o Hey Google.

Precio y disponibilidad

Con respecto al precio y disponibilidad el Phone (4b) llega en una única versión de almacenamiento y capacidad: 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, a un precio de 329 euros. Se puede reservar ya, y comenzará a enviarse a partir del 17 de julio.

Eso sí, estará disponible en tres tonalidades: azul, negro y blanco, manteniendo todas el icónico diseño con terminación transparente de la firma.