Akis Evangelidis: "Debido al precio de las memorias hemos decidido no lanzar un nuevo teléfono CMF este año"

CMF Phone 2 Pro de Nothing en naranja y verde y Akis Evangelidis. C.F/LinkedIn El Androide Libre

CMF, la submarca económica de Nothing, ha confirmado oficialmente que no lanzará un sucesor del CMF Phone 2 Pro este año, poniendo fin a meses de especulaciones sobre el CMF Phone 3 Pro.

Un anuncio que llega poco después de que el propio Carl Pei, CEO de Nothing, alertara sobre el precio de los móviles asegurando que "el mejor momento para comprar uno fue ayer, y el segundo, hoy".

En esta ocasión ha sido Akis Evangelidis, cofundador de CMF y Nothing, quien ha confirmado a través de su cuenta de X (Twitter) que CMF ha decidido prescindir por completo del lanzamiento de un smartphone en 2026. Y ha explicado la razón: la subida de los precios de las memorias.

Evangelidis ha comenzado su publicación asegurando que prefieren ser transparentes ante las preguntas de cuándo saldrá el próximo teléfono CMF, señalando que "el CMF Phone 2 Pro fue un producto del que estábamos increíblemente orgullosos".

Sin embargo, y a pesar de estar trabajando en un sucesor, "con los precios de la memoria donde están en este momento, no podemos construir un teléfono que se sienta como un avance genuino a un precio que tenga sentido para CMF".

A lot of you have been asking when the next CMF phone is coming and as always we'd rather be transparent.



CMF Phone 2 Pro was a product we were incredibly proud of. It even won Budget Phone of the Year from MKBHD and the response from all of you made it even more special.



We… — Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) June 19, 2026

"Como resultado, hemos decidido no lanzar un nuevo teléfono CMF este año", ha afirmado el directivo.

Evangelidis ha señalado que prefieren "ser directos al respecto que enviar algo de lo que no estamos orgullosos" y ha asegurado que, aun así, "hay mucho que esperar de CMF para este año".

"Tenemos varios nuevos productos en lanzamiento, así como algunas categorías completamente nuevas. ¡Más sobre eso pronto!", ha afirmado.

Incluso ha concluido afirmando que "la temporada de lanzamientos de smartphones en Nothing no ha terminado todavía. Más por venir. Pronto".

Looking to buy a new phone? Don't wait! What the smartphone industry is facing is unprecedented. 📈 pic.twitter.com/flWkYEaJ37 — Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) May 20, 2026

Cabe recordar que el CMF Phone 2 Pro se lanzó en abril de 2025 a un precio de 249 euros en España, con el procesador Dimensity 7300 Pro y una configuración de triple cámara.

El encarecimiento de los componentes de memoria se ha extendido por toda la industria, presionando especialmente a las marcas que compiten en la gama de entrada y media.

Compañías como Nothing han tenido que lidiar con el difícil equilibrio entre mejorar el hardware y mantener precios atractivos, lo que en muchos casos ha derivado en subidas incluso después del lanzamiento de los dispositivos.

CMF ha construido su imagen sobre la base de ofrecer especificaciones destacadas a precios ajustados, por lo que cualquier incremento podría poner en riesgo su principal ventaja competitiva.