Samsung cambiará las reglas del juego: el nuevo plegable Galaxy Z Fold8 Wide se deja ver en público por primera vez

Samsung se prepara para cambiar las reglas del juego con el nuevo Samsung Galaxy Z Fold8 Wide, su nuevo teléfono móvil plegable que recientemente se dejó ver en un vídeo y que ahora ha aparecido en público por primera vez.

Al menos eso es lo que ha indicado Ice Universe, un conocido filtrador, en su cuenta de X, red social conocida antiguamente como Twitter. En ella, han aparecido las primeras imágenes reales del dispositivo.

El filtrador ha asegurado que las imágenes corresponden al nuevo Samsung Galaxy Z Fold8 Wide y que fueron tomadas con un zoom de 20x, por lo que el dispositivo en sí es difícil de distinguir con claridad, pero aún se aprecian algunos detalles interesantes.

"Un internauta coreano recientemente avistó a un empleado de Samsung cenando en un restaurante mientras usaba lo que parece ser el próximo Samsung Galaxy Z Fold8 Wide (ahora ha sido renombrado como Galaxy Z Fold8)", ha indicado Ice Universe en X.

"El dispositivo estaba cubierto por la funda protectora interna anti-filtraciones de Samsung, un estuche especial comúnmente utilizado en unidades de prototipo para ocultar el diseño final", ha añadido.

También ha asegurado que, "como resultado, la mayoría de los detalles del hardware estaban ocultos, con solo partes de la pantalla y el marco restantes visibles".

A pesar de este nivel de ocultación, el terminal parece encajar con las imágenes filtradas anteriormente del supuesto Galaxy Z Fold 8 Wide.

A Korean netizen recently spotted a Samsung employee dining at a restaurant while using what appears to be the upcoming Samsung Galaxy Z Fold8 Wide（It has now been renamed the Galaxy Z Fold8.）

The device was covered by Samsung's internal anti-leak protective case, a special… pic.twitter.com/jdF9Tt3lcH — Ice Universe (@UniverseIce) May 31, 2026

Las proporciones que se intuyen resultan claramente más amplias que las de la actual gama Galaxy Z Fold, y además se puede apreciar lo que apunta a ser la configuración de doble cámara trasera de la que se había hablado.

Esta filtración se produce pocos días después de que el conocido filtrador Ice Universe señalara que el denominado Galaxy Z Fold 8 Wide llegaría finalmente al mercado bajo el nombre de Galaxy Z Fold 8, mientras que la versión estándar podría lanzarse como Galaxy Z Fold 8 Ultra.

De confirmarse este escenario, Samsung introduciría un cambio significativo en la denominación y posicionamiento de su familia de teléfonos plegables.

Igualmente, diversas informaciones apuntan a que Samsung pondrá en el mercado este año dos versiones de su plegable insignia. El modelo más ancho, del que se viene hablando desde hace meses, se comercializaría como Galaxy Z Fold 8, mientras que la variante tradicional escalaría dentro de la gama bajo la denominación Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Todo indica que la compañía confía en una buena acogida inicial del modelo de mayor tamaño. En consecuencia, habría decidido incrementar la producción inicial del Galaxy Z Fold 8, en contraste con una previsión más contenida para el Galaxy Z Flip 8.

Medios surcoreanos señalan que Samsung había fijado inicialmente una tirada de un millón de unidades para el Galaxy Z Fold 8, con la intención de ajustar posteriormente el volumen en función del ritmo de las reservas.

No obstante, la firma habría revisado estas previsiones al alza, añadiendo entre 200.000 y 300.000 unidades adicionales para cubrir la demanda tras su lanzamiento.