El teléfono dorado de Trump ya es realidad, aunque es más bien un móvil chino pintado y con un precio demasiado alto

Hay algo fascinante, casi hipnótico, en la capacidad de la marca Trump para estirar el tiempo y las promesas hasta que la realidad se vuelve un chicle difícil de tragar.

Llevamos meses, casi un año, escuchando el eco de un teléfono que iba a ser el estandarte de la soberanía tecnológica estadounidense, un dispositivo que nació con el aura de la exclusividad patriótica y que, tras una serie de problemas, parece que finalmente va a empezar a llamar a las puertas de sus compradores.

El T1 Phone ya no es un render en una web de preventa. Es, según dicen desde Trump Mobile, una realidad física que viaja en furgonetas de reparto. Pese a los cambios en la política de reserva.

La historia del T1 es la crónica de un retraso anunciado. En junio de 2025, entre fanfarrias y promesas de independencia digital, se dijo que el verano traería consigo el teléfono definitivo.

Agosto era la fecha marcada en el calendario de los devotos del expresidente. Pero agosto pasó, y con él se marchitaron las esperanzas de estrenar el dorado terminal en la temporada estival.

Luego vino noviembre, después diciembre, y más tarde un vago primer trimestre de 2026. La directiva parecía haber descubierto, por las malas, que fabricar tecnología de consumo no es tan sencillo como ponerle un nombre con letras grandes a un rascacielos.

Pat O’Brien, el CEO de la aventura móvil del magnate, ha tenido que salir a la palestra para confirmar a medios como USA Today lo que muchos ya daban por perdido.

The T1 Phone has arrived!! Those who pre-ordered the T1 Phone will be receiving an update email. Phones start shipping this week!!! pic.twitter.com/IsOre1cBa1 — Trump Mobile (@TrumpMobile) May 13, 2026

Los teléfonos están saliendo. Han empezado a enviarse esta semana. Y lo hacen con esa retórica tan propia de la casa: no han sido retrasos, han sido procesos de refinamiento necesarios para entregar un producto asombroso.

Es la magia de la comunicación política aplicada al silicio y al plástico. Un fallo de producción se convierte, por arte de magia, en una virtud de control de calidad.

Pero en este camino de casi un año se han caído algunas banderas. El gran reclamo de un teléfono fabricado íntegramente en Estados Unidos ha sufrido una metamorfosis semántica digna de estudio.

De aquel Made in USA rotundo hemos pasado a un diseñado con valores americanos o ensamblado en EE.UU. Es el choque frontal entre el deseo de una autarquía industrial y la realidad de una cadena de suministro global que tiene en Asia su corazón latente.

El T1 se presenta ahora como un paso hacia la independencia, un matiz importante que rebaja el tono pero mantiene viva la llama del sentimiento para su base de usuarios.

¿Y qué es lo que van a recibir los pacientes compradores por sus 499 dólares? En términos puramente técnicos, el T1 no reinventa la rueda. Hablamos de móvil con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, un procesador Snapdragon, un sensor principal de 50 Mpx junto con un gran angular y un teleobjetivo.

Todo esto envuelto en un acabado dorado que no busca la discreción, sino la declaración de principios. Lo curioso es que, mientras los dispositivos se preparan para el envío, las sombras sobre la viabilidad y la ética del proyecto no se han disipado.

Al parecer este móvil sería una versión mínimamente modificada exteriormente del Wingtech Revvl 7 Pro 5G, un móvil chino que es compatible con la red de T-Mobile y que se puede comprar por poco más de 200 euros.

Trump Phone en mayo de 2026 Omicrono

Es cierto que hay cambios, como la pantalla o el zoom, pero que se trata de una variante de un móvil chino es una obviedad.

Lo intentó Amazon con su Fire Phone y fracasó estrepitosamente. Lo intentó Facebook. Pero Trump juega en una liga distinta. Él no compite por especificaciones técnicas ni por la elegancia del software, que en este caso es un Android personalizado. Él compite por el sentimiento de pertenencia.

Para el comprador del T1, el hecho de que el teléfono se haya retrasado diez meses es casi secundario, lo que importa es que finalmente podrá sacar del bolsillo un objeto que dice quién es y en qué cree.