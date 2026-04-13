Ni Samsung ni Apple: Huawei se adelanta con su propio móvil plegable ancho para cambiar la manera en la que los usamos

Los móviles plegables van a cambiar para siempre este 2026, con el lanzamiento del primer plegable de Apple, el iPhone Ultra, y el nuevo Galaxy Z Fold 8 Wide de Samsung. Pero antes, Huawei ha disparado primero con su nuevo Pura X Max.

El Pura X Max es el primer plegable que se suma a la nueva tendencia del mercado de plegables 'anchos' o 'wide'. Hasta ahora, la inmensa mayoría de los móviles plegables han sido más altos que anchos, un factor de forma popularizado por los Galaxy Z Fold.

Por supuesto ha habido algunas excepciones como el primer Google Pixel Fold que han experimentado con un diseño más ancho, pero ha sido hasta ahora que la industria realmente va a apostar por el nuevo formato.

Como ya hizo en su día con los plegables triples y su Mate XT, Huawei se ha adelantado a esta tendencia con el nuevo Pura X Max, basado en una pantalla externa de 5,5 pulgadas y una pantalla interna de 7,6 pulgadas que, cuando está abierta, ofrece una proporción de aspecto 16:10, más ancha que alta.

Es un factor de forma que tiene sus ventajas, especialmente a la hora de reproducir vídeos como películas o series de televisión, ya que se adaptarán mejor sin mostrar unas barras negras tan anchas.

Huawei Pura X Max

De la misma manera, el nuevo formato también ofrece ventajas en la multitarea, especialmente si queremos tener varias apps abiertas al mismo tiempo; por otra parte, también tiene sus desventajas, ya que las apps tienen menos espacio vertical disponible para mostrar su contenido.

Por lo tanto, la experiencia debería ser más parecida a la de una tablet, y a efectos prácticos eso es lo que es el Pura X Max, una mini tablet que podemos plegar y llevar en el bolsillo como si fuera un móvil convencional.

Huawei Pura X Max

La pantalla exterior también debería ser más usable que la de un móvil plegable típico, pero a cambio es mucho más pequeña, con un tamaño de 5,5 pulgadas que parecerá algo 'retro', como sacado de hace varios años, al lado de los móviles de más de 6,5 pulgadas que tenemos hoy en día.

Las imágenes compartidas por Huawei también muestran que el Pura X Max será un móvil de gama premium, con un diseño más lujoso y un sistema de tres cámaras en un nuevo diseño de isla horizontal.

Huawei lanzará el Pura X Max el próximo 20 de abril en China, y será entonces cuando conozcamos más detalles técnicos de este dispositivo; por el momento, sólo se sabe que contará con versiones con 12 GB o 16 GB de memoria RAM, y hasta 1 TB de almacenamiento interno. Tampoco se conoce aún el precio, o si estará disponible en España y el resto del mundo.