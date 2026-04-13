Oppo da un golpe en la mesa en España: así es el nuevo Find X9 Ultra que llegará con nuevo reloj y auriculares

OPPO se ha cansado de que sus smartphones de gama alta, como el OPPO Find X8 Pro, sean eclipsados por los mejores móviles Ultra de marcas como Xiaomi o Samsung, y por fin ha decidido traer a España su alternativa en este sector premium con el nuevo OPPO Find X9 Ultra.

Es la primera vez que los españoles podremos comprar un modelo Ultra de OPPO, y la buena noticia es que nos ha tocado uno de los buenos. El Find X9 Ultra se presenta como uno de los mejores móviles para entusiastas de la fotografía, hasta el punto de que el lema oficial es "Your next camera", "Tu próxima cámara".

La importancia de la fotografía en el Find X9 Ultra es obvia en el diseño del dispositivo, que ha sido mostrado hoy por primera vez antes del lanzamiento oficial en nuestro país; el nuevo conjunto de cámaras es el protagonista.

El módulo de cámara ahora adopta un estilo hexagonal, que según OPPO emula las palas de apertura de los objetivos profesionales y recuerda al anillo de enfoque manual. Ese no es el único detalle del diseño que evoca una cámara profesional, como demuestra el nuevo diseño bitono de la trasera y la importancia que tiene el logotipo de Hasselblad junto con el de OPPO.

Oppo Find X9 Ultra en sus dos versiones Chema Flores El Androide Libre

El OPPO Find X9 Ultra estará disponible en dos versiones con diferentes diseños. Tundra Umber está inspirado en el minimalismo escandinavo con una trasera fabricada en cuero vegano ecológico, mientras que Canyon Orange está fabricado con fibra de grado aeronáutico y un color naranja más llamativo.

La colaboración con Hasselblad se extiende al nuevo botón Quick Button en el lateral, que usa el mismo color naranja de la marca de cámaras; el motivo es simple, con este botón podemos iniciar la app de cámara inmediatamente para tomar fotografías rápidas, aunque también es configurable y personalizable.

Kit de cámara Hasselblad para el OPPO Find X9 Ultra Oppo

La influencia de Hasselblad también se nota en el kit de cámara Hasselblad Earth Explorer Kit, compuesto de una serie de accesorios diseñados para mejorar la experiencia durante nuestras sesiones de fotos.

En el paquete se incluye la funda OPPO Hasselblad Explorer, fabricada en cuero vegano en un tono verde oscuro para replicar la sensación táctil de una cámara tradicional, incluyendo un botón de obturador de dos etapas y un dial físico para el control del zoom.

Otro accesorio que puede resultar muy útil es el teleconvertidor OPPO Hasselblad 300mm Explorer Teleconverter, que se monta directamente sobre la cámara teleobjetivo del móvil para obtener una distancia focal equivalente a 300 mm y mejorar el zoom.

Oppo Find X9 Ultra con Oppo Watch X3 y Oppo Enco Clip2 Oppo

El OPPO Find X9 Ultra viene de la mano de una expansión de la gama de productos de OPPO en España, con el nuevo reloj inteligente OPPO Watch X3 y los auriculares inalámbricos Enco Clip2.

Como parte de la campaña de lanzamiento, OPPO ha abierto las reservas anticipadas del Find X9 Ultra que nos permite acceder a varias ventajas, incluyendo un descuento directo de 200 euros si pagamos un anticipo de 49 euros, además de 16 euros de descuento en dispositivos del Internet de las Cosas.

A eso hay que sumar los regalos exclusivos por comprar un Find X9 Ultra, como la tablet OPPO Pad5, el mencionado OPPO Watch X3 o el Kit Hasselblad Earth Explorer.