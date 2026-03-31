Esta es la nueva apuesta de Google contra el iPhone: el Pixel 11 Pro se filtra con novedades respecto al 10 Pro

Hemos entrado en la época de las filtraciones de móviles Pixel. Si el Pixel 11 Pro Fold fue el primero de la gama en filtrarse, y ayer fue filtrado el Pixel 11 básico, ahora le toca el turno al modelo Pro, el más atractivo de la gama.

Sin embargo, en esta ocasión puede que haya pocos motivos para la emoción, según la última filtración de Android Headlines. La del Pixel 11 Pro será la tercera generación de móviles Pixel basadas en el diseño de bordes planos y barra circular de cámaras que fue estrenada con los Pixel 9.

A juzgar por lo que ocurrió con los Pixel 6, 7 y 8, esta será probablemente la última generación con este diseño. Eso significa que el diseño del Pixel 11 Pro será muy continuista, con algunas modificaciones para ajustar el aspecto y la usabilidad y para distinguirlo de generaciones pasadas.

En la práctica, la diferencia más notable se encuentra en la barra de cámaras, que ahora es completamente negra; recordemos que en el Pixel 10 Pro la zona del flash está pintada con el mismo color que el resto del móvil, pero en esta ocasión las imágenes renderizadas a partir de los archivos CAD revelan que no existirá esa división.

Esto hará que el Pixel 11 Pro sea inmediatamente distinguible del Pixel 10 Pro y el Pixel 9 Pro; curiosamente, eso puede implicar una importante diferencia, la eliminación del termómetro integrado junto con las cámaras.

Imagen filtrada del Google Pixel 11 Pro Android Headlines

Estrenado con el Pixel 8 Pro, el termómetro es de esas cosas originales de los Pixel que realmente no han ganado tracción, así que no sería de extrañar que Google lo elimine para ahorrar costes.

Y hablando de ahorrar costes, la filtración asegura que el Pixel 11 Pro vendrá con 16 GB de memoria RAM pese a la crisis de memoria que vive el sector, aunque la opción de 12 GB siempre es una posibilidad.

Además, Google seguirá confiando en los 128 GB de almacenamiento para la versión más barata, pese a que muchos de sus rivales han dado el salto a los 256 GB, pero eso puede ayudar a contener los costes y evitar una subida de precio notable respecto a la generación actual.

Imagen filtrada del Google Pixel 11 Pro Android Headlines

Otro componente que recibirá mucha atención es el nuevo procesador Tensor G6 que será estrenado en los Pixel 11. Contará con 7 núcleos, algo relativamente raro en el sector y que sugiere que Google está aprovechando el salto al proceso de fabricación de 2 nm de TSMC.

La batería es otro aspecto que mejorará, alcanzando los 5.000 mAh según la filtración, aunque no hay detalles de una posible mejora en la carga rápida. Lo que no mejoraría es la pantalla, que seguiría usando el mismo panel LTPO AMOLED de 6,3 pulgadas de esta generación.

El Pixel 11 Pro puede llegar al mercado el próximo mes de agosto, coincidiendo con el lanzamiento de Android 17 y nuevas funciones basadas en la inteligencia artificial de Gemini como los agentes que podrán controlar el móvil de manera autónoma y en segundo plano.