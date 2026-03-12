El secreto de las cámaras del Galaxy S26 Ultra al descubierto: este es el as en la manga de Samsung contra sus rivales

Aunque Samsung es de las compañías del sector tecnológico que más filtraciones sufre a lo largo del año, aún es capaz de sorprendernos; la prueba está en el nuevo Galaxy S26 Ultra, que tiene más novedades de lo que esperábamos.

Aunque inicialmente parecía que la gama Galaxy S26 en general iba a ser muy continuista, con la mayoría de las novedades anunciadas por Samsung centradas en el 'software', en realidad también introdujo muchas mejoras de 'hardware' como la pantalla de privacidad.

Ahora, se acaba de descubrir otra novedad, y esta tiene que ver con la fotografía. Sobre el papel, no debería haber mucha diferencia entre el Galaxy S25 Ultra y el Galaxy S26 Ultra, pero esta innovación demuestra que la hay.

Zack Nelson, del canal JerryRigEverything, ha conseguido una unidad del Galaxy S26 Ultra y ya la ha desmontado en un vídeo, en el que ha descubierto que este es el primer móvil que usa la nueva tecnología ALOP en la cámara teleobjetivo.

ALOP fue presentado en el 2024 por Samsung como una tecnología revolucionaria para cámaras; el nombre viene de "All Lenses on Prism", y permite obtener cámaras teleobjetivo que ocupan menos tamaño y al mismo tiempo son capaces de capturar más luz.

En una cámara tradicional para móvil, un prisma dirige la luz hacia las lentes dispuestas en vertical, y la luz termina en el sensor de imagen; el inconveniente no se encuentra sólo en el mayor espacio que ocupa, sino también en que el propio prisma bloquea parte de la luz que entra.

Con ALOP, las lentes ahora se montan directamente sobre el prisma en una estructura vertical, pero en el que las lentes se colocan en horizontal capturando primero la luz antes de enviarla al prisma y de ahí, al sensor de imagen.

El desmontaje del Galaxy S26 Ultra revela las ventajas de ALOP en un smartphone puntero como este. El módulo del teleobjetivo ocupa un 22% menos de espacio físico en el móvil, lo que deja más sitio para otros componentes.

Instalación de una cámara telefoto con la tecnología ALoP de Samsung Samsung El Androide Libre

Lo sorprendente es que esta reducción de tamaño viene de la mano de una mejora en la calidad de imagen, ya que la apertura del S26 Ultra ahora es de f/2.9 frente a f/3.4 del S25 Ultra, lo que permite capturar un 37% más de luz.

El resultado es que las fotos tomadas con la cámara teleobjetivo 5x son más nítidas y no sufren de problemas de granulado en situaciones de pobre iluminación, especialmente en comparación con los resultados obtenidos por la generación anterior y otros fabricantes.

Además de la cámara, Nelson ha descubierto importantes novedades en el resto del Galaxy S26 Ultra, incluyendo el nuevo sistema de refrigeración basado en una cámara de vapor un 15% más grande y que ahora ocupa buena parte del interior del móvil.

Esto debería ayudar en el rendimiento del chip, un Snapdragon 8 Elite Gen 5, ya que no se calentará tanto y podrá mantener las frecuencias más altas durante más tiempo.

Por último, cabe destacar que el Galaxy S26 Ultra es un móvil más fácil de reparar; la cubierta trasera se quita sin problemas y la batería se puede cambiar sin mayores dificultades.