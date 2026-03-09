Revolución en los móviles plegables: el OPPO Find N6 es oficial con la primera pantalla totalmente plana y lápiz táctil

El 2026 puede ser un año muy importante para los móviles plegables, con el posible lanzamiento del iPhone Fold; se espera que Samsung contraataque con una nueva versión del Galaxy Z Fold, pero no es la única marca que tiene un candidato para dominar este sector.

OPPO ha anunciado hoy el nuevo Find N6 de manera oficial, además de confirmar el lanzamiento el próximo 17 de marzo, aunque por el momento no está claro si llegará a España o si estará disponible en todo el mercado global.

Esperamos que OPPO se decida a lanzar este dispositivo aquí, porque tiene pinta de ser uno de los mejores plegables del mercado; el jefe de producto de OPPO, Pete Lau, presume de que es porque han escuchado a los usuarios sobre los aspectos de los plegables que necesitan más mejoras.

La conclusión a la que llegó OPPO es clara: los usuarios quieren un plegable con pantalla sin arruga central y con compatibilidad con lápiz táctil, así que eso es lo que les va a dar con el nuevo Find N6.

Por una parte, OPPO asegura haber encontrado finalmente la manera de eliminar la arruga central que se forma en la pantalla flexible interna, y que es un problema que sufren absolutamente todos los móviles plegables en mayor o menor medida.

Pete Lau afirma que han alcanzado "un gran avance en la arquitectura de las bisagras y los materiales de la pantalla" para obtener este logro, que de confirmarse, puede poner a OPPO en la vanguardia del sector hasta que el resto de marcas se ponga a la altura.

La clave se encuentra en el uso de un nuevo tipo de cristal flexible que llama "Dome Memory Glass", que se curva en un arco suave en vez de en ángulo marcado, lo que suele añadir estrés al material, además de en un nuevo diseño de bisagra de aleación de titanio con forma de cúpula que guía a la pantalla en ese arco suave.

Como resultado, cuando está abierto, el OPPO Find N6 muestra una superficie completamente plana y suave; la compañía promete que no notaremos la arruga incluso si pasamos el dedo por la zona en cuestión, y las imágenes y vídeos publicados hasta ahora parecen demostrarlo, aunque como es lo habitual, no sabremos hasta qué punto se ha mejorado este problema hasta que lo tengamos en las manos próximamente.

El otro gran punto fuerte del OPPO Find N6 es la compatibilidad con lápiz táctil. Sobre esto, Pete Lau cree que un móvil plegable puede pasar la barrera entre "consumir contenido" y "crear contenido", y de ahí la importancia de ofrecer un lápiz táctil.

El lápiz aprovechará la pantalla plana para ofrecer una experiencia muy suave; el nombre "OPPO AI Stylus" indica que tendrá funciones basadas en inteligencia artificial, aunque por el momento no se ha confirmado cuáles.

De la misma manera, aún quedan muchos aspectos por aclarar del OPPO Find N6, incluyendo las características técnicas, el precio y la disponibilidad.