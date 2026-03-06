Un móvil plegable de tipo Flip con dos pantallas externas, la locura que ha registrado Samsung llegaría muy pronto

Aunque el Galaxy Z Fold sea el modelo de móvil plegable más famoso de Samsung, no podemos olvidarnos del Galaxy Z Flip, que es más popular por su reducido precio y características únicas que lo hacen mucho más fácil de llevar en el bolsillo o el bolso.

En los últimos años, el Galaxy Z Flip ha ido mejorando de manera constante, especialmente en lo que respecta a la pantalla externa, que se ha hecho cada vez más grande hasta llegar al Galaxy Z Flip 7, donde ocupa toda la parte trasera cuando el dispositivo está cerrado.

Sin embargo, eso nos hace preguntarnos, ¿cuál es el siguiente paso para el Galaxy Z Flip? Samsung podría simplemente mantener el mismo factor de forma para el Galaxy Z Flip 8 que se presentará a mediados de este año, pero hay pistas que indican que puede ir más allá.

En 91Mobiles han descubierto una nueva patente registrada por Samsung que revela un diseño completamente diferente para un smartphone plegable de tipo "concha" o Flip, que usa no una, sino dos pantallas externas.

Los dibujos técnicos que aparecen en el documento pueden ser difíciles de interpretar, pero parecen mostrar un esquema de doble pantalla, en el que una pantalla grande ocupa la mayor parte de la trasera como en el modelo actual.

Diseño registrado por Samsung para un móvil plegable 91Mobiles El Androide Libre

Lo realmente sorprendente es el gran círculo que se "come" parte de la pantalla trasera, y que todo indica que podría tratarse de una segunda pantalla; no debería ser el conjunto de cámaras, ya que este ya está representado en el dibujo en la zona habitual.

Lamentablemente, la patente no explica en qué consiste cada parte; solo representa un registro del diseño general del dispositivo, con el objetivo de que una marca rival no pueda lanzar un modelo propio que copie este diseño, al menos sin consecuencias.

Por lo tanto, los componentes no están definidos, por lo que no nos queda más remedio que elucubrar; pero tendría todo el sentido del mundo que esta sea una pantalla circular que cumpla funciones secundarias.

Diseño registrado por Samsung para un móvil plegable 91Mobiles El Androide Libre

En realidad, no sería una idea tan descabellada ni novedosa. Recordemos que Huawei lleva ya unos años usando una pantalla similar en sus Pocket, donde ofrece acceso a funciones como visor para selfies o reproductor multimedia.

Si finalmente el Galaxy Z Flip 8 usa este diseño, es posible que use la pantalla externa de manera similar, con acceso a pequeñas apps y accesos directos a funciones básicas; la gran ventaja es que así no tendríamos que desbloquear la pantalla exterior para acceder a estas funciones.

Sin embargo, también es perfectamente posible que Samsung finalmente opte por un diseño más convencional para el Galaxy Z Flip 8. Al fin y al cabo, no hay ninguna obligación de usar una patente una vez que se ha registrado, y muchas compañías, incluyendo Samsung, han registrado tecnologías y diseños que luego no han usado.