Google tira el precio del Pixel 10 Pro, su mejor móvil, por debajo de unos absurdos 675 euros

Hace unos días os contábamos que Google tenía en oferta uno de sus mejores móviles en España, el Pixel 10, que se podía comprar por unos 650 euros.

Y era una buena oferta, pero es que la que propone ahora MediaMarkt para el Pixel 10 Pro es mucho mejor. Sí, cuesta un poco más, pero merece la pena.

Usando el código 10PIXELMMFEBRERO en el carrito de la compra, el modelo del Pixel 10 Pro con 16 GB de RAM y 128 GB de memoria interna se queda en 674,10 euros.

Este es un precio de móvil de gama media, no de gama alta, como es el caso. Tiene como único inconveniente que la memoria no es muy elevada y no tiene microSD.

Con todo, podemos optar por la versión de 256 GB por 854,10 euros, un precio sustancialmente superior pero que sigue siendo una muy buena oferta.

Compra del Pixel 10 Pro en MediaMarkt El Androide Libre

Este terminal, como todos los de Google, destaca especialmente por sus cámaras. Al contrario que el resto de la gama, Google no ha escatimado en hardware y, por supuesto, tampoco en software.

Pero además de las cámaras los móviles de Google presumen de un software especialmente limpio, algo que en los últimos meses hemos visto que escasea en otros fabricantes.

Y no hay que perder de vista la pantalla. Tiene las especificaciones propias de un modelo de gama alta, como sería de esperar, pero no su tamaño. Este terminal tiene 6.3 pulgadas de diagonal, lo que lo convierte en uno de los móviles flagship más compactos que se pueden comprar en España.

Y la integración con Gemini es brutal. Esta IA está subiendo en cuota de mercado y empieza a opacar al mismísimo ChatGPT de OpenAI.

Pixel 10 Pro XL Chema Flores El Androide Libre

Como hemos mencionado, la única pega puede ser la memoria interna, que en algunos casos se quedará algo escasa. Y el salto a los 256 GB supone pagar casi 200 euros más.

Con todo, el precio de la versión de 256 GB es el lógico, y no el que tiene esta variante de 128 GB que compite en coste con terminales muchísimo peores en todos los aspectos.

Se trata, pues, de una oferta que encajará para algunos usuarios y, si ese es tu caso, estás de enhorabuena porque un móvil de esta categoría a este precio no es algo que se vea todos los días. Ni todas las semanas. Ni todos los meses.