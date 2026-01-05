He volado a Las Vegas con Samsung para probar su móvil Android más espectacular, el Samsung Galaxy Z TriFold

Por primera vez en muchos años Samsung no ha estado presente en el CES de Las Vegas. Sin embargo, la compañía sí que ha realizado un macro evento de presentación en el marco de este congreso en la misma ciudad.

El motivo de este evento era anunciar la nueva estrategia de inteligencia artificial relacionada con el hogar y los electrodomésticos, pero también presentar oficialmente en Estados Unidos su nuevo móvil, el Samsung Galaxy Z TriFold.

Este móvil, que ya se vende en Corea del Sur con gran éxito, ahora llega a Estados Unidos. Se pondrá a la venta a partir de este mismo mes de enero. Aunque no parece que la intención de la compañía sea convertirlo en un éxito de ventas, sino más bien en un ejemplo de hasta dónde puede llegar su innovación.

Por el momento la distribución de este modelo se restringirá a unos pocos países y, aunque es de esperar que vaya aumentando con el tiempo, no deberíamos confiar en que tenga el mismo alcance que los otros plegables a corto o medio plazo.

Nosotros hemos podido hablar con expertos de Samsung, hemos usado el móvil durante unas horas para hacernos una idea de lo que propone, y si tiene sentido un móvil que, literalmente, se convierte en una tablet de 10 pulgadas.

Un móvil compacto... más o menos

Llevo usando el Samsung Galaxy Z Fold 7 medio año como terminal principal, por lo que probar este plegable triple no me ha resultado tan extraño como se podría pensar.

Es cierto que es más grueso, casi un 50% más, pero no llega a los 13 mm. En un mundo actual en el que el grosor medio está entre los 7 y los 8 mm, esto supone un incremento notable, pero no llega a ser un problema.

Samsung Galaxy Z Trifold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

Lo que sí que me ha llamado más la atención es el peso, de 309 gramos, lo que lo convierte en posiblemente el móvil más pesado del mercado, si exceptuamos experimentos chinos con decenas de miles de mAh de batería.

La cuestión es que el peso es elevado si está cerrado, pero no si está abierto, porque las tablets de este tamaño pesan mucho más. Es una pena que Samsung no haya dado la opción de usar el móvil con dos partes abiertas y una cerrada, como hizo Huawei con el Mate XT.

Mantiene la manía de su hermano pequeño, el Fold 7, de balancearse mucho en la mesa, por lo que usarlo apoyado no será normalmente algo cómodo.

Desplegando las alas

Pero cuando este móvil destaca más es cuando abrimos su pantalla interior de 10 pulgadas, que está completamente protegida por la estructura de metal y las bisagras.

Samsung Galaxy Z Trifold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

Entonces no estamos usando un móvil, estamos usando una tablet. Y es algo que se nota. No es como cuando pasamos de un plegable cerrado a uno abierto, sino como cuando dejamos el móvil en la mesa y cogemos el ordenador o la tablet.

La experiencia es muy diferente, y eso es importante porque habrá usuarios a los que les parezca bien y otros a los que no le acabe de convencer. Pero eso pasa también con los plegables normales.

El uso cuando está abierto es posible incluso a una mano, algo que no es normalmente cómodo como una tablet normal. Y no sólo en horizontal, sino también en vertical, porque el tamaño y formato invitan a leer en esta pantalla.

Eso sí, pese a que el brillo máximo del panel interior no es muy bajo, 1.600 nits, se nota que no es el mismo que tenemos no ya en los Galaxy S26 Series, sino tampoco en los plegables. Está claro que el tamaño juega en contra, seguramente por la autonomía.

Samsung Galaxy Z Trifold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

Las bisagras se sienten sólidas, pero es cierto que la arruga en la parte de la pantalla se puede notar si nos fijamos, algo que también pasa en el resto de plegables de Samsung.

Con todo, y habiendo probado el Galaxy Z Fold 7 durante varios meses, tenemos que dejar claro que esto no es un problema en el día a día y no parece que vaya a hacerlo tampoco en este caso aunque tengamos dos bisagras si bien para ello, deberíamos probarlo más a fondo.

Mención especial a DeX, el sistema de escritorio de Samsung, que por primera vez se puede usar sin necesidad de tener un monitor externo. El TriFold es capaz de ejecutar este sistema en su pantalla interior, comportándose como un portátil en gestión de ventanas, multitarea, etc.

Es una forma de ampliar las maneras de uso de este dispositivo, que en muchos casos será no sólo el reemplazo de un móvil, sino también de una tablet y, por qué no, de un ordenador.

Un móvil de gama alta normal

Más allá del innovador, factor de forma y de la enorme diagonal de pantalla, el Samsung Galaxy Z TriFold se presenta como un terminal de gama alta bastante convencional.

Utiliza el mismo procesador de Qualcomm que tiene el Z Fold 7, el SnapDragon 8 Elite For Galaxy, dejando de lado el último modelo más potente que empiezan a incorporar algunos dispositivos.

Samsung Galaxy Z Trifold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

Samsung sabe que no es por la potencia bruta por lo que los usuarios se querrán comprar este dispositivo, aunque obviamente es un terminal extraordinariamente competente para cualquier tarea. Algo parecido pasa con la memoria RAM y el almacenamiento que se van a los 16 GB y 1 TB respectivamente.

Son cifras muy altas, pero teniendo en cuenta el precio de este móvil no podíamos esperar otra cosa. Con respecto a los altavoces y la conectividad también estamos en el mismo punto, es decir, lo que podríamos esperar para un móvil de gama alta, sin ninguna novedad especial especialmente llamativa.

Lo mismo podemos decir del sistema de cámaras, que cuenta con dos cámaras selfie, una en cada pantalla de 10 Mpx y un sistema triple de cámaras que es idéntico al del Z Fold 7. Es decir, tenemos un sensor principal de 200 Mpx, un gran angular de 12 Mpx y un zoom óptico con tres aumentos de 10 Mpx.

La batería es uno de los puntos más importantes de un móvil de este tipo. No hemos podido probarla a fondo, pero aunque es la batería más grande vista en un plegable de Samsung, con 5.600 mAh, se queda corta cuando usamos mucho la pantalla interior.

Samsung Galaxy Z Trifold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

Esto es normal dado que tiene una superficie enorme, y eso hace que consuma más. Otros móviles más comunes tienen baterías más grandes, pero Samsung sigue sin querer optar por las soluciones de silicio carbono que tanto están gustando en marcas como OPPO u HONOR. Por lo menos en esta ocasión tenemos carga de 45 W con cable. Y se mantiene la carga inalámbrica.

La cuestión del precio

Samsung no ha sido la primera compañía en ofrecer un terminal que se pliega dos veces utilizando tres partes para compactar un formato que hasta ahora era solo posible en las tablets en un dispositivo móvil tipo smartphone.

Samsung Galaxy Z Trifold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

Pero sí es la primera que quiere ofrecer este modelo de manera internacional. Ha empezado por Corea del Sur y ahora llega a Estados Unidos y en ambos lugares el precio es muy elevado.

En Estados Unidos aún no tenemos una cifra oficial pero en Corea del Sur cuesta 3.594.000 won, unos 2.200 euros al cambio. En el país americano se espera un precio de unos 2.500 dólares, a lo que habría que sumar los impuestos. Teniendo en cuenta que el Z Fold 7 parte de los 1.990 dólares parece razonable.

No sabemos cuándo llegará a Europa, si es que llega, pero deberíamos esperar un precio en el viejo continente de entre 2.500 y 3.000 euros por lo que se quedará como un móvil muy de nicho.

La parte positiva es que esto podría hacer que el precio de los plegables convencionales dejara de ser visto como algo extraordinariamente alto y, sobre todo, si bajan un poco, se asemejen más a los modelos Ultra de marcas como Samsung, Xiaomi, VIVO y OPPO.

Es decir, que Samsung podría utilizar este nuevo plegable triple, no solo como punto de lanza de su catálogo y como elemento para presumir en el sector, sino también para posicionar a sus plegables como terminales mucho más apetecibles para el gran público.

No sería descartable pensar en un usuario que se siente atraído por este plegable triple, pero que ante la imposibilidad de pagarlo, acabe mirando con buenos ojos a los plegables convencionales que saldrán en 2026, tanto el Samsung Galaxy Z Fold 8, como el rumoreado plegable con formato pasaporte.

Por supuesto, también hay que tener en cuenta que este movimiento es una respuesta preventiva al ataque de Apple al sector de los plegables, que se espera para la segunda mitad de 2026. Que Samsung pueda presumir de tener un móvil como este cuando Apple lance un plegable convencional también mejorará la imagen de marca de la compañía coreana.