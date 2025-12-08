Este móvil tiene una batería absurdamente grande pero destaca por su láser con un alcance de 40 metros

En España hace tiempo que los móviles chinos dejaron de ser una de las formas comunes de compras a la hora de cambiar de terminal.

La llegada de marcas como Xiaomi, OPPO o VIVO ha ralentizado las importaciones, pero aún hay marcas que ofrecen dispositivos muy específicos y diferentes.

Una de ellas es Doogee, que con el nuevo Doogee V Max LR promete ofrecer una herramienta indispensable para aventureros y profesionales en todo el mundo.

Esta familia de teléfonos, que comenzó su andadura en 2023, ha evolucionado constantemente a través de modelos como el V Max Plus, el V Max Pro y las variantes de 2025, culminando en esta versión "LR" diseñada específicamente para especialistas de campo y usuarios que requieren fiabilidad extrema.

El diseño del V Max LR no es meramente estético. El teléfono cuenta con una parte trasera de aleación de aluminio, bordes blindados y costuras antideslizantes.

DOOGEE V Max LR El Androide Libre

Esta interfaz totalmente sellada garantiza que el dispositivo pueda soportar condiciones severas, desde lluvias torrenciales y barro hasta el polvo fino de una obra de construcción o impactos directos.

Su certificación IP68/IP69K y su resistencia a caídas lo posicionan como un compañero ideal para trabajos industriales o viajes extremos, operando sin problemas en temperaturas que oscilan entre los -20°C y los 55°C.

Pero lo que realmente distingue a este modelo es la integración de herramientas físicas que eliminan la necesidad de cargar con equipo extra.

El V Max LR incorpora un telémetro láser de 40 metros directamente en el chasis. Esta función permite a los usuarios medir longitudes, áreas y volúmenes con una precisión profesional (±3–15 mm), agilizando tareas de topografía, planificación de interiores o construcción.

DOOGEE V Max LR El Androide Libre

Además, para aquellos que operan en la oscuridad, el dispositivo sustituye a las linternas tradicionales gracias a sus luces de camping duales de 1200 lúmenes.

Estas luces ofrecen una versatilidad notable con cinco niveles de brillo y tres modos de iluminación (Normal, Flash y SOS), capaces de iluminar hasta 8 metros de distancia, lo cual es vital para emergencias o acampadas nocturnas.

DOOGEE V Max LR El Androide Libre

En el corazón de este dispositivo rugerizado encontramos una batería de 20.500 mAh. Esta capacidad asegura que el teléfono se mantenga encendido durante días, resistiendo incluso el drenaje que suelen provocar las temperaturas bajo cero.

Los usuarios pueden realizar llamadas a -20°C o reproducir vídeo durante 15 horas a -10°C. Y las especificaciones normales tampoco están mal:

Procesador MediaTek Dimensity 7300.

Sistema operativo Android 15 con capacidades de Inteligencia Artificial Gemini integradas.

Pantalla FHD+ IPS de 6,78 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz.

Carga rápida de 45W y carga inversa de 10W para alimentar otros dispositivos.

Conectividad con Wi-Fi 6E y NFC.

El sistema de cámaras de grado profesional incluye un sensor principal de 200 Mpx, una cámara de visión nocturna infrarroja de 20 Mpx, una cámara ultra gran angular de 8 Mpx y una cámara frontal de 32 Mpx.

El Doogee V Max LR ya se encuentra disponible a nivel mundial a través de la web oficial de la marca a un precio de 639,99 euros y algunas tiendas online.