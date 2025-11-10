El retraso de los Samsung Galaxy S26 no será tan dramático como se esperaba, si es que lo hay

Hace unos días se especulaba con la posibilidad de que los nuevos Galaxy de Samsung se presentaran a finales de febrero, poco antes del MWC de Barcelona.

Este supuesto retraso se achacaba a cambios de última hora en algunos componentes de ciertos modelos, para hacerlos más competitivos ante las apuestas de los rivales de la empresa coreana.

Sin embargo, nuevas filtraciones apuntan a que, si bien es posible que haya un retraso, no será tan pronunciado.

Se especula con que los nuevos Galaxy S26 Series llegarán de forma oficial a finales de enero, en torno a la última semana. Es quizás unos días más tarde de los que nos tenía acostumbrados la empresa, pero nada radical.

En cuanto a las posibilidades de cambios, no se ha mencionado cambio en las cámaras de los S26 Ultra, quizás el elemento más dudoso.

Samsung Galaxy S26 Ultra en una imagen renderizada filtrada Android Headlines El Androide Libre

Serían ya tres años en los que Samsung lanza un móvil Ultra sin modificar sustancialmente este apartado, y OPPO y VIVO han dado un salto impresionante en esta generación.

Esto, junto al buen hacer de Apple en los iPhone 17 Pro y Pro Max, pondría en un aprieto al Ultra de Samsung, que sigue ofreciendo un apartado fotográfico impresionante, pero que no puede dejar de mejorar.

Donde sí que habría algún cambio es en el procesador, porque al parecer los Ultra usarían el Snapdragon 8 Gen 5 que se presentó en Hawaii hace unas semanas pero los S26 y S26 Plus (o Edge si finalmente se mantiene esa denominación) usarían un Exynos.

Esta diferencia podría hacer que el precio del Ultra se separara, aún más, del de los otros modelos. El aumento de coste de ciertos componentes así lo obligaría.

Así pues, solo quedan pocas semanas hasta que Samsung anuncie oficialmente la fecha de presentación de estos nuevos modelos que, presumiblemente, tendrá lugar en San Francisco como ha sucedido en los últimos años.

Si es a finales de enero, como en el caso de los S25 Series, o en febrero, es algo que descubriremos pronto, pero sea como sea, el Galaxy S26 Ultra tendrá que hacerlo muy bien ante la inminente presentación de los Ultra de Xiaomi, OPPO y VIVO.

Por ahora no hay fechas de presentación de esos gama alta premium, ni de si llegarán a Europa, pero si lo hacen podrían suponer una alternativa al mejor móvil de Samsung.