El Samsung Galaxy Z Fold 7 está siendo un éxito tremendo, pero también puede suponer un peligro para la compañía

Este año Samsung ha realizado una apuesta valiente por su plegable tipo libro, el Samsung Galaxy Z Fold 7, como contamos en el análisis. Es un móvil de precio elevado, sobre todo para España, pero no por eso es un fracaso.

De hecho, las ventas del mismo están siendo mucho mejores de lo esperado, y está haciendo que la empresa tenga que aumentar su producción.

Por primera vez, muchos usuarios que no considerarían comprar un plegable se lo plantean, y eso demuestra que el mercado para este tipo de dispositivos puede crecer.

Las reservas previas de este modelo ya fueron mucho mayores que las de su antecesor, pero es que luego se ha mantenido la buena tendencia en las ventas.

Y esto parece continuar ya que Samsung acaba de confirmar que, a día de hoy, las ventas de este modelo en Estados Unidos son un 50% superior a las del modelo de 2024

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una de las mayores ventajas ha sido la autonomía, que pese a que podría parecer similar a la de modelos anteriores, resulta que es bastante mejor.

También las mejoras en cámara han ayudado, pero sobre todo el nuevo diseño, que lo hace más cómodo de usar, siendo más ligero y más fino.

Pero hay un nuevo problema que se origina en este éxito. Según la propia Samsung, el 30% de los usuarios del Galaxy Z Fold 7 provienen de smartphones de la serie Galaxy S Ultra.

Esto hace que se estén canibalizando ventas entre modelos de la propia empresa, aunque podría ser positivo para Samsung dado que los plegables son mucho más costosos.

Por otra parte, esto puede ser lógico dado que quienes usan estos teléfonos, los Ultra, buscan dispositivos que ofrezcan aún más, y los plegables son la opción perfecta.

Está claro que la decisión de Samsung de quitar la compatibilidad con el SPen no ha sido un error, y que muchos usuarios valoran más la versatilidad de un plegable que las opciones de productividad del lápiz óptico.

Samsung Galaxy S25 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Ahora solo queda ver cómo es la apuesta de la compañía por su nuevo plegable, el de doble bisagra, que en teoría debería ver la luz antes de final de año. Es posible que este canibalice las ventas del Fold y del Ultra a la vez.

Con todo, dado que en primera instancia la disponibilidad será limitada, le servirá a Samsung para medir el interés del público antes de dar el salto a la venta internacional.