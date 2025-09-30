Ya sabemos cómo será el Samsung Galaxy S26 Ultra, y es una mezcla entre el S25 Ultra y el ultrafino Galaxy S25 Edge

El Samsung Galaxy S26 Ultra se perfila como uno de los lanzamientos de teléfonos inteligentes más esperados de 2026 en España.

Aunque Samsung aún no ha hecho ningún anuncio oficial, ya empiezan a aumentar la cantidad de filtraciones y rumores que nos dejan ver cómo serán los nuevos móviles de gama alta de la empresa.

Y en concreto el S26 Ultra se espera que mejore en aspectos como la velocidad de carga o la potencia, pero parece que también habrá algún cambio menor en el diseño.

Según las imágenes recreadas por OnLeaks, este nuevo buque insignia tendrá un módulo de cámara ligeramente modificado.

De hecho, las tres cámaras principales ahora están unidas por una especie de elemento que las rodea, algo que ya habíamos visto.

Tanto el Samsung Galaxy S25 Edge como el Samsung Galaxy Z Fold 7 tienen algo similar, en ambos casos por un motivo concreto: el escaso grosor de esos móviles.

Se especula con que el nuevo terminal Ultra de Samsung sea algo más fino que su antecesor, lo que explicaría esta decisión de diseño. Se espera que el teléfono tenga un grosor de entre 7 y 8 mm.

La pantalla, un panel OLED de 6.9 pulgadas, sería más brillante que nunca, aunque mantendría la frecuencia de actualización de 120 Hz.

Suponemos que la característica estrella del S24 Ultra, su capa antirreflejos, se mantendrá, como lo hizo en el S25 Ultra, pero además se espera una nueva función de privacidad "mágica".

Esta limitaría la visibilidad desde ángulos laterales, protegiendo la información que se muestra en pantalla de miradas indiscretas.

Se espera que el Samsung Galaxy S26 Ultra esté controlado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ya que el Exynos 2600 de Samsung en teoría se quedaría para el modelo Edge.

Render del Samsung Galaxy S26 Ultra El Androide Libre

También hay novedades con respecto a la batería, que se rumorea que será de 5500 mAh, con soporte para carga rápida de 60 W.

Las cámaras parecen que serán las mismas, con un sensor principal de Sony de 200 Mpx, un teleobjetivo periscópico de 50 Mpx, un teleobjetivo de 12 Mpx y una lente ultra gran angular de 50 Mpx.

Faltan unos tres meses para la presentación de los nuevos móviles de Samsung, y seguro que antes sabremos más detalles de los mismos, aunque la mayor duda estará en el precio.