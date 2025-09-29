Los iPhone 17 ya están aquí: todas las características que acabarán llegando a los móviles Android tarde o temprano

Como sucede cada año, septiembre es uno de los meses más importantes de la telefonía debido al lanzamiento de la nueva generación de iPhone.

Este 2025 ha tocado que el fabricante estadounidense lance al mercado los nuevos iPhone 17, dispositivos que si bien no suponen un cambio rupturista respecto a la anterior generación, sí que modifican el catálogo de la compañía.

Uno de los grandes cambios es la introducción, junto a sus móviles habituales, de un nuevo modelo, el iPhone Air, la alternativa más delgada en la compañía y que prioriza el diseño por encima de todo.

Los compañeros de EL ESPAÑOL - Omicrono ya han analizado los iPhone 17 Pro, que son un auténtico salto adelante en cuanto a rendimiento, mientras que el iPhone 17 apuesta por ser una opción más equilibrada.

Todos llegan con cambios bastante interesantes, entre los que se incluye un nuevo diseño, y lo cierto es que algunos de ellos podrían llegar en algún momento a Android.

Al fin y al cabo, muchos fabricantes se inspiran entre sí para traer cambios a sus smartphones que contenten a los usuarios, y es lo que podría pasar con algunas de las características de los iPhone 17.

Diseño con franja

Una de las cosas más llamativas de los nuevos iPhone es que han cambiado el diseño y la estética de su parte trasera.

Desde hace años la compañía utilizaba un módulo cuadrado situado en su parte superior izquierda para albergar las cámaras.

Con el modelo base de los iPhone 16, el módulo pasó a tener una forma ovalada, aunque en los modelos Pro mantuvo el módulo cuadrado.

Este año este módulo se ha expandido para convertirse en una franja que recorre el dispositivo de lado a lado en su parte superior.

La disposición de las cámaras ha permanecido igual, aunque el flash pasa a estar en el extremo derecho de esta franja.

Se trata de un diseño en el que da la sensación de que Apple se ha inspirado en los Google Pixel y su módulo que también recorre el móvil de un lado a otro.

Sin duda, todo apunta a que, igual que ha sucedido con otros elementos estéticos como los bordes planos, algunas marcas Android seguramente diseñarán su trasera de una forma parecida.

Imanes en la parte trasera

Desde hace varias generaciones, Apple incluye un sistema de enganche magnético en sus smartphones, y muchos usuarios de Apple lo aprovechan utilizando diferentes accesorios.

Este se encuentra escondido en la parte trasera de los dispositivos, y tiene forma circular. A él se pueden conectar diferentes accesorios como una cartera o un soporte de asa para dejar el móvil sobre la mesa.

También es increíblemente útil para conseguir que los cargadores inalámbricos se queden en el sitio perfecto para que la transmisión de energía se haga de forma eficiente.

En teoría, la tecnología de carga inalámbrica Qi2 utiliza un sistema que también es magnético, pero muchas marcas han decidido incluir estos imanes en las fundas en lugar de en los móviles.

El Google Pixel ha sido uno de los primeros dispositivos Android en contar con este sistema de imanes integrado directamente en el cuerpo del móvil.

Esto elimina una de las principales barreras de paso de Apple a Android, y seguramente no sea la única marca en la que veamos este sistema de imanes en los próximos meses.

No es de extrañar, puesto que se trata de un añadido increíblemente útil para el día a día y que hace que muchos accesorios se puedan conectar de una forma mucho más cómoda.

Un modelo extrafino

Después de meses de rumores, Apple ha lanzado por fin su primer móvil con una clara orientación al diseño por encima de otros componentes, como la cámara. Lo ha llamado iPhone 17 Air

Este smartphone, que es el más diferente de los que ha lanzado Apple en los últimos años, cuenta con un único sensor y es bastante delgado, aunque por el momento no se sabe exactamente cuánto.

No es algo nuevo que no hayamos visto en Android, puesto que Samsung fue la primera marca que este año presentó un smartphone ultrafino, el Samsung Galaxy S25 Edge.

El dispositivo de la compañía coreana fue lanzado el pasado mes de mayo con tan solo 5,8 mm de grosor, y con una cámara más que el móvil de Apple.

Que dos marcas tan grandes dentro del mercado de smartphones hayan apostado por este formato seguramente hará que otras compañías decidan lanzar un móvil similar.

Las baterías de alta densidad son, en parte, responsables de que se puedan alcanzar estos diseños, pero manteniendo una autonomía decente y razonable.

Funciones de software

Android es un sistema operativo tremendamente diverso en cuanto al software. Tanto que son muchas las marcas que lanzan su propia capa de personalización corriendo por encima del sistema operativo.

Esto hace que no todos los móviles tengan el mismo aspecto ni las mismas funciones, puesto que los fabricantes buscan diferenciar sus móviles utilizando este apartado del software.

Esto hace que haya algunas marcas que busquen acercarse algo más a la estética de Apple para ofrecer un distintivo dentro de Android.

Un buen ejemplo de esto son las notificaciones en una barra flotante junto a la cámara frontal en algunos móviles Android.

Esto se ha popularizado por los iPhone de pasada generación y ahora muchos móviles Android cuentan con ello.

Se espera que esto mismo vaya a pasar con el diseño Liquid Glass que la compañía trae con estos nuevos iPhone y que vuelve a utilizar transparencias después de años apostando por otras líneas de diseño.

Otro de los puntos en los que Apple ha traído novedades esta generación es con la personalización y los iconos temáticos, algo que ya está en Android, pero que seguramente vaya a mejorar de cara al futuro cercano.

De hecho, ya han surgido rumores que hablan de que Google estaría avisando a los desarrolladores para que mejoren las capacidades de sus apps en este sentido.