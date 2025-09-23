OPPO confirma la fecha de presentación internacional para sus nuevos móviles de gama alta, los OPPO Find X9 Series

Hace unas horas MediaTek presentó su nuevo procesador de gama alta, el Dimensity 9500, un chipset que tendremos disponible en España en algunos de los mejores móviles de marcas chinas y que competirá con el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Vivo anunció la fecha de presentación de los X300 Series y ahora es uno de sus mayores competidores, OPPO, que ya sabe cuándo presentará los X9 Series.

En concreto los nuevos modelos verán la luz en una presentación internacional el 16 de octubre, pocos días después que los modelos de Vivo.

Ese día se anunciarán dos modelos, el OPPO Find X9 y el X9 Pro. Ambos serán punta de lanza de muchas de las innovaciones de la empresa, como las relacionadas con batería y cámara.

Con todo, es llamativo el cambio de diseño que tienen, sobre todo en la parte trasera, donde OPPO nunca ha minimizado el módulo de cámara.

OPPO Find X9 Pro El Androide Libre

Los nuevos modelos cambian el lenguaje de diseño y ya no usarán un gran módulo circular como en las generaciones anteriores, sino que optan por un módulo pequeño situado en un lateral.

Esto no quiere decir que estos modelos no vayan a tener buenas cámaras, pero sí que OPPO quizás esté dando prioridad a otras cosas, como la capacidad de la batería.

Por otro lado, es posible que ese diseño icónico con gran cámara se quede para los modelos Ultra. El OPPO Find X8 Ultra fue alabado por su estética, entre otros motivos, sobre todo en su tono dual plateado y marrón.

El tamaño de la pantalla del X9 será de 6,59 pulgadas, mientras que la del X9 Pro será algo mayor, de 6.78 pulgadas.

OPPO Find X9 El Androide Libre

Estos dos modelos estarán disponibles en colores Velvet Sand Titanium, Velvet Light Titanium, Frost White, and Mist Black. Es decir, dorado, plateado, blanco y negro.

El procesador de los dos modelos será el nuevo Dimensity 9500, según ha confirmado la marca, y el sistema de cámaras seguirá estando calibrado por Hasselblad, que finalizó su colaboración con OnePlus pero parece que la mantiene con OPPO.

Por último, se ha confirmado que el Find X9 y el X9 Pro contarán con baterías de 7.000 mAh y 7500 mAh, respectivamente. Ambos teléfonos tendrán compatibilidad con carga por cable de 80 W y carga inalámbrica de 50 W.