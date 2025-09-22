Los Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max ya tienen fecha de presentación oficial y será mucho antes de lo normal

La recta final del año va a ser muy competida en el sector de los smartphones. A la presentación y distribución en España de los móviles de Apple y Google se han sumado varias marcas chinas.

Vivo confirmó recientemente que el 13 de octubre presentará en su país natal los nuevos Vivo X300 Series, y Xiaomi va a presentar el 24 de septiembre, en dos días, sus Xiaomi 15T Series.

Pero lo más llamativo es que sólo 24 horas más tarde, en China, tendrá lugar el evento de presentación de los Xiaomi 17 Series.

Es cierto que la llegada de estos modelos a España seguro que se retrasa unos meses, como viene siendo habitual, pero aún así, presentar una gama de modelos un día después de la anterior, es extraño.

Los Xiaomi 15T Series son una evolución de los Xiaomi 15 Series de hace unos meses, pero el público va a verlos como desactualizados si se presentan sólo horas después los Xiaomi 17 Series.

Xiaomi 17 Series El Androide Libre

Este hecho será incluso más llamativo por la decisión de Xiaomi de saltarse una generación, los Xiaomi 16 Series, para tener en el nombre el mismo dígito que los iPhone, que en este ejercicio van por el número 17.

Serán tres los modelos a anunciar. El básico será el Xiaomi 17, con un diseño trasero convencional, y luego habrá dos que también usarán la misma nomenclatura que los iPhone: 17 Pro y 17 Pro Max.

Dos de estos nuevos modelos, los Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max, destacarán sobre todo por la decisión de la empresa, ya confirmada, de integrar una pantalla de grandes dimensiones en la parte trasera.

No serán pantallas del mismo tamaño que las frontales, pero tampoco tan pequeñas como en algunos modelos Ultra de otros años. Básicamente es como tener la pantalla de un reloj inteligente, o de un plegable tipo concha, en la zona trasera del móvil.

Además de la nueva pantalla, estos tres terminales destacarán por sus baterías. Además, todos los modelos serán compatibles con carga inalámbrica.

Por supuesto, los tres modelos usarían el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el nuevo chipset de Qualcomm. Puede que esta sea, de hecho, la razón de tan rápido lanzamiento, ser los primeros en implementarlo.

Xiaomi 17 Pro Xiaomi El Androide Libre

Se espera que el Xiaomi 17 incorpore una batería de 7.000 mAh con carga rápida de 90 W, el Xiaomi 17 Pro una de 6.300 mAh con carga rápida de 100 W y el Xiaomi 17 Pro Max una de 7.500 mAh con carga rápida de 100 W.

En este evento también se anunciarán otros productos, como las nuevas Xiaomi Pad 8 Series, las tablets de gama alta de la compañía.