Las cámaras del Xiaomi 17 Pro, filtradas: sigue la alianza con Leica, aunque perdería un sensor respecto al 17 Pro Max

Xiaomi, igual que el resto de marcas que compiten en la gama alta en España, lleva años apostando por diferenciar las cámaras de sus móviles de gama alta.

La alianza con Leica, sin duda, ha supuesto un paso hacia delante en la calidad de su apartado fotográfico, y en los últimos años hemos visto grandes progresos en sus lentes, procesado y en la colorimetría de sus imágenes.

Sin ir más lejos, los modelos Ultra de estos últimos años han sido compatibles con lentes externas que mejoran considerablemente la calidad de imagen del dispositivo.

Se espera que este mes la compañía china presente en su país natal los nuevos Xiaomi 17, saltándose el número 16 para igualarse con Apple, y mostrando las principales novedades que veremos cuando la compañía los lance en España.

Ahora, a tan solo unos días de que estos dispositivos salgan presentados, se ha filtrado como podría ser el apartado fotográfico de uno de ellos.

Se espera que la compañía lance tres móviles en esta presentación: el Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, dejando de lado el modelo ultra y pasándose a la nomenclatura de Apple.

El Xiaomi 17 Pro, según la información que recoge GSMArena, contaría con una cámara principal de 50 Mpx que contaría con una apertura f/1.67, la cual sería capaz de obtener bastante luz en situaciones oscuras.

Por otra parte, contaría con una cámara teleobjetivo de cinco aumentos, haciendo que a la hora de hacer zoom se puedan llegar a grandes distancias sin perder calidad.

Este sensor contaría con una apertura f/3.0, por lo que sería algo menos luminoso, como suele pasar con este tipo de cámaras.

Por último, la cámara ultrawide tendría una distancia focal equivalente a los 17 mm, y todo este sistema de cámaras estará hecho siguiendo la colaboración con Leica.

Un dato interesante es que según las filtraciones, la cámara del Xiaomi 17 Pro Max, el que sería su modelo superior, sería diferente a la del Xiaomi 17 Pro. Posiblemente, este integraría otro teleobjetivo.

Cambio en las nomenclaturas también implicaría que la compañía apuesta por lanzar al mercado un buque insignia con un tamaño contenido, tal como hacen Apple o Google con el iPhone 17 Pro y el Google Pixel 10 Pro.

Todo apunta a que esta nueva generación de móviles de gama alta de Xiaomi llegará pisando fuerte. No hay más que ver las filtraciones que han salido a la luz de momento.

En cuanto a su procesador, por ejemplo, todo apunta a que usará lo mejor del mercado, el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Y prestaciones como su pantalla trasera harán que sea un móvil único en el mercado.