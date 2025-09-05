El Samsung Galaxy Z Fold 7 está superando las expectativas de ventas de la propia Samsung

El móvil de año para Samsung está siendo, con permiso del S25 Ultra, el Samsung Galaxy Z Fold 7. El cambio radical de diseño ha hecho que sea un éxito.

Esto es algo que se veía venir dado que las reservas fueron mucho mayores que las de modelos anteriores con este tipo de pantalla plegable.

La apuesta por un diseño mucho más fino, ligero y cómodo a una mano han disparado las ventas, a tal punto, que la empresa ha tenido que modificar la producción.

Samsung esperaba tener que fabricar unos 200.000 modelos de este tipo este mes de septiembre, para vender en todo el mundo, pero dada la demanda ha elevado la producción total a 260.000 unidades, lo que supone más de un 25% de aumento.

Esto es algo llamativo dado que se trata de un terminal de precio muy elevado, y con ciertos competidores por parte de China.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Y no es la primera vez que se ve obligada a aumentar la producción de este modelo. Ya en agosto se vio obligada a pasar la producción de unas 170.000 unidades que había estimado a más de 430.000. Una subida increíble.

La clave es que Samsung es la única empresa que tiene un móvil con este formato y puede vender en todo el mundo. Y es que el mercado estadounidense explica parte del éxito.

La parte menos positiva es que las ventas del Samsung Galaxy Z Flip 7 no están siendo tan altas como se esperaban, pese a que es un móvil mucho más enfocado a un público generalista, pese a su precio.

Según diversos informes, Samsung planea comercializar 6,1 millones de teléfonos plegables. Aquí se incluirían los Galaxy Z Flip 7, el Galaxy Z Flip 7 FE, el Galaxy Z Fold 7 y también el esperado Galaxy Z TriFold, además de modelos plegables anteriores.

El triple plegable, aunque sea un éxito, no debería catapultar las cifras de ventas dado que se espera que la producción sea limitada, dado que se estrena un factor de forma y Samsung no quiere correr riesgos.

Las expectativas es que las ventas del Galaxy Z Fold 7 superen las 2,4 millones de unidades este año, batiendo las 2,23 millones de unidades del Galaxy Z Fold 6 de 2024.