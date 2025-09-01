Este es, sin duda, el móvil más raro del año, y no solo por su forma y cámara giratoria

La telefonía móvil dejó hace años atrás la época de innovaciones locas y disrupciones anuales y actualmente es una industria multimillonaria con jugadores de primer nivel. En el caso de España, Samsung, Xiaomi o Apple.

Pero aún hay pequeñas empresas que ofrecen dispositivos diferentes, para los que no quieren conformarse con lo que se ha convertido en el estándar: móviles grandes y de un mismo formato rectangular.

IKKO ha presentado el MindOne Pro, un smartphone cuadrado que promete hacer más sencillo su transporte sin limitar las posibilidades.

Este producto se ha presentado en Kickstarter, donde se lanzó una campaña que arrancó con un precio de 299 dólares para las primeras 500 unidades; aunque actualmente está en 369 dólares al haber superado el mínimo que buscaban. El precio estimado tras la promoción en este portal será de 499 dólares. Los primeros envíos están previstos para octubre de 2025.

El Mind One irrumpe en la plataforma de micromecenazgo con una promesa simple: menos distracciones, más utilidad práctica. Para ello se presenta como un dispositivo muy pequeño, con dimensiones de 86×72×8,9 mm y un peso de 95 gramos.

Android 15 con iKKO AI OS

Mind One utiliza, como la inmensa mayoría de los móviles, Android como sistema operativo, en concreto Android 15. Viene casi sin personalizar, lo que garantiza compatibilidad con la Google Play Store y con las aplicaciones habituales.

Junto a ese sistema integra iKKO AI OS, un entorno mínimo pensado para ejecutar las herramientas de IA propias: transcripción de llamadas, generación automática de podcast, traducción en tiempo real y reconocimiento de imagen enfocado al estudio o al viaje.

Especificaciones del MindOne Pro El Androide Libre

El cambio entre ambos entornos se realiza desde el menú de apagado. La división persigue aislar las funciones de productividad de las redes sociales y notificaciones. En la práctica, un sistema se apaga y otro toma el mando.

Hardware equilibrado para un uso intensivo

El dispositivo utiliza un procesador MediaTek Helio G99, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La pantalla es AMOLED de 4,02 pulgadas.

Tamaño del móvil El Androide Libre

La batería, de 2.200 mAh, podría quedarse corta. Es el precio a pagar por tener un tamaño compacto y peso mínimo. Eso sí, según la empresa, la pantalla de diagonal contenida y la configuración del procesador prometen un día completo de uso ligero. El puerto USB-C admite carga a 18 W.

El sistema de cámara nos retrotrae a 2019, cuando las cámaras motorizadas estaban de moda. Este smartphone cuenta con un único módulo Sony de 50 Mpx con estabilización óptica y sistema de giro de 180° sobre su bisagra.

Así, la misma óptica sirve para selfies y para hacer fotos hacia atrás, sin necesidad de tener un notch ni perforación en pantalla. El sensor, de 1/1,56 ″, graba hasta 4K a 30 fps. La elección busca mantener la calidad y, al mismo tiempo, reducir componentes repetidos.

Obviamente, no hay sistemas de cámaras con ultra gran angular, teleobjetivo, etc. Esto hace que sea un móvil costoso para los que buscan hacer muchas fotos con versatilidad, pero quizás no es ese el tipo de usuario que buscan.

Accesorios: teclado físico y DAC de alta fidelidad

Otra de las sorpresas viene en forma de accesorio. Se trata de una funda que añade teclado QWERTY, un DAC Cirrus Logic CS43198, conector de 3,5 mm y batería adicional.

El conjunto convierte al Mind One en una Blackberry moderna, orientada a usuarios que redactan correos largos o prefieren controles físicos para controlar el móvil.

Teclados El Androide Libre

Está diseñada en colores muy llamativos, en contraste con el propio dispositivo, que es mucho más serio y sobrio.

Conectividad global sin cuotas

Pero lo más impactante de la propuesta reside en la SIM virtual incluida de serie en la versión Pro. El servicio, llamado Nova Link, ofrece tráfico ilimitado para las funciones internas de IA (no para el resto de aplicaciones) en más de 60 territorios.

En España se apoyará en redes de las principales operadoras de telecomunicaciones. Obviamente, el usuario puede insertar su propia SIM para llamadas o para utilizar el resto de aplicaciones y servicios.

Hay que dejar esto claro, sólo las funciones disponibles en el segundo sistema operativo, iKKO AI OS, son las que tienen acceso a Internet sin coste.

Una apuesta arriesgada

iKKO Mind One condensa un smartphone completo en el tamaño de una cartera. Apuesta por una cámara rotatoria, doble sistema operativo y conectividad global sin coste para su IA.

Su éxito dependerá de la duración real de la batería y de la solidez del suministro de datos. Si cumple sus promesas, puede inaugurar una categoría de teléfonos centrados en la IA compactos, pero parece poco probable que vaya a revolucionar el mercado como parecen plantear.

Además, aunque son una empresa china que ya ha lanzado productos antes, como auriculares inalámbricos, este es sin duda su proyecto más ambicioso. Habrá que esperar a ver cómo responde el servicio post venta, cuál es la política de actualizaciones, etc.