Todo lo que se sabe del nuevo plegable de Honor: batería grande, tipo concha y diseño icónico de Jimmy Choo

Los móviles plegables se están empezando a hacer un hueco en el catálogo de muchas marcas en España, y poco a poco, sus precios van bajando lo suficiente como para que más usuarios los vean con buenos ojos.

Actualmente, aunque hay que gastarse casi 2.000 euros para tener modelos tan buenos como el Galaxy Z Fold 7 o el Huawei Mate XT, también hay alternativas más contenidas, a precio de gama alta e ideales para ahorrar espacio en el bolsillo.

Uno de ellos es el Motorola Razr 60 Ultra, pero también hay otros como el Xiaomi MIX Flip 2 que constituyen una gran opción. Y Honor también tiene sus propias alternativas en este mercado.

La compañía presentó el pasado mes de julio el nuevo Honor Magic V5, y pronto le podría tocar el turno al modelo plegable de la marca con formato de tipo concha, el Honor Magic V Flip 2.

Estos son los dos plegables que las marcas suelen tener en el catálogo, y este último, de tipo concha, es de los más cómodos para llevar sin que ocupe mucho espacio.

En este caso, además, contaría con un apartado estético impecable gracias a la colaboración del conocido diseñador Jimmy Choo, que ha compartido algunas imágenes con bocetos del dispositivo en su cuenta de Instagram.

Su parte trasera es donde se ubicaría la parte más importante de este diseño, con una incrustación de cristal que, según los rumores, refleja la luz en función de cómo incide esta sobre la cubierta.

El diseñador ha descrito la estética del móvil como una mezcla entre tecnología moderna y arte tradicional, con elegancia y confianza.

Su diseño apunta a ser uno de sus puntos clave, por lo que habrá que estar atento para ver qué novedades presenta la compañía en este sentido.

No es la primera vez que la compañía colabora con el diseñador, por lo que se esperan grandes resultados de esta asociación.