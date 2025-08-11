El increíble móvil con la mayor batería del mercado: el doble que el mejor móvil de Samsung y suficiente para aguantar días

Los smartphones han evolucionado con el paso de los años en todos los sentidos, desde la cámara hasta el apartado de potencia, son mejores ahora en todos los móviles que hace un tiempo.

Las baterías son uno de los elementos que los fabricantes también han conseguido mejorar bastante, tanto en capacidad como en lo que a carga rápida se refiere.

De hecho, hay grandes velocidades, que superan los 100 W, pero que no se suelen aplicar en muchos dispositivos convencionales.

Este tipo de mejoras, aunque no lleguen al extremo de cargar el móvil en 10 minutos, son increíblemente útiles para que los móviles puedan adaptarse a todo tipo de escenarios de uso, y lo mismo sucede con el crecimiento de las capacidades de batería.

Mientras que hace unos años era más complicado encontrar dispositivos que aguantaran más de un día de autonomía, ahora es una tarea bastante sencilla en cualquier gama.

Incluso en la gama alta encontramos dispositivos con grandes baterías. Sin embargo, esto podría ir a más en los próximos años gracias a las mejoras en la tecnología.

Las baterías de silicio carbono tienen una mayor densidad y permiten concentrar una batería bastante grande en un tamaño de lo más compacto, y esto podría ser clave para que en el futuro veamos móviles como el que estaría preparando HONOR.

La compañía china estaría trabajando en un dispositivo que llegaría a tener la increíble capacidad de 10.000 mAh de batería, una cantidad más propia de una powerbank que de un smartphone.

Desde luego, no habría ningún tipo de duda acerca de su autonomía, puesto que no le costaría mucho alcanzar los dos o tres días, o incluso más haciendo uso de mecanismos de optimización.

La cantidad llama bastante la atención, puesto que lo normal es que los móviles tengan alrededor de la mitad de batería, basta con mirar dispositivos con el Samsung Galaxy S25 Ultra con sus 5.000 mAh.

HONOR ya lanzó recientemente el HONOR Power, con 8.000 mAh, sin embargo, será complicado que este tipo de dispositivos lleguen a Europa debido a las restricciones que existen sobre la importación de dispositivos con batería, algo que hace que al mercado español suelan llegar con la mitad de esta.