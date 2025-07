"Reconozco que me he equivocado con Samsung": me ha demostrado que la batería va más allá de los miliamperios

Tras unos años fuera, Nueva York ha vuelto a ser el escenario de presentación de los nuevos móviles de gama alta de Samsung, sus nuevos plegables. En esta ocasión han sido tres y dos nuevos relojes.

De los tres móviles, Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 y Galaxy Z Flip 7 FE, el primero ha sido el que más miradas ha atraído, por su nuevo diseño.

Este terminal ahora es mucho más fino que sus antecesores, e incluso parece que es más fino que sus rivales, aunque las cifras oficiales sigan otra cosa.

Además del grosor, se ha bajado considerablemente el peso, algo que era necesario dado que los móviles plegables tipo libro tendían a tener un problema con esto.

Marcas como HONOR habían mejorado muchísimo el diseño, la ergonomía y el grosor, pero el peso seguía siendo un lastre. Lo vimos en el espectacular HONOR Magic V3.

La delgadez tiene un precio

Pese a todas las mejoras de este nuevo dispositivo, algunas de las prestaciones no han avanzado todo lo que nos hubiera gustado. Las cámaras han visto cambios, como el paso de un sensor bajo la pantalla de 4 Mpx a uno convencional de 10 Mpx.

También se usa un sensor de 200 Mpx en la cámara principal el mismo que tiene el Samsung Galaxy S25 Ultra aunque las lentes no sean las mismas por una cuestión de espacio disponible.

Pero donde más dudas han surgido es en el apartado de la batería. Samsung ha mantenido los 4.400 mAh que tenía no sólo el Galaxy Z Fold 6, sino también el Galaxy Z Fold 5.

Es decir, que la empresa lleva tres años sin aumentar la capacidad de la batería de este modelo, algo que es raro dado que la tecnología actual lo permite. Sí, hablamos de las baterías de silicio carbono que marcas chinas están empezando a exprimir.

Una autonomía que no decepciona

Es por eso que cuando empecé el análisis estuve especialmente pendiente de la autonomía. Los 4.400 mAh pueden ser suficientes en algunos casos, pero este móvil está pensado para ser usado mucho.

Además, la pantalla interior es enorme, lo que implica un mayor gastos. Y sí, el procesador elegido suele responder en cuanto a la gestión de la energía, pero aún así tenía mis dudas, porque otros móviles con más batería podían quedarse cortos.

De hecho, durante 6 meses he estado usando el Samsung Galaxy S25 Ultra y he empezado a notar que, con el tiempo, la autonomía no era la misma. No le ha dado tiempo a degradarse, así que quizás mi uso hubiera cambiado.

La cuestión es que, usando de la misma forma el Fold,la autonomía era, al menos igual que la del S25 Ultra, y la única diferencia importante era el sistema operativo.

Y es ahí donde puede que tanto Samsung como Google hayan querido prestar especial atención, porque este modelo estrena dos novedades en el apartado del software.

Esto es algo que se aprecia en el vídeo superior, del canal de tecnología Lover of Tech, que compara la autonomía del Fold 7 con la del Fold 6 y Fold 5.

Android 16 y One UI 8

Google ha querido adelantar, y mucho, el desarrollo de Android este año 2025, y presentó Android 16 hace unas semanas. Y Samsung ha sido de las primeras marcas en estrenar la nueva versión.

Se ha usado en los tres plegables pero es que, además, lo ha hecho con una nueva versión de su interfaz propia, One UI.

Este cambio también ha sido especialmente rápido, dado que One UI 7 lleva pocos meses entre nosotros. Y supuso un gran salto adelante, así que no sabíamos qué esperar de One UI 8.

El cambio de la interfaz es menor, en todos los aspectos, como lo es el salto de Android 15 a Android 16. Sin embargo, parece que la gestión de energía ha mejorado.

Actualmente llegamos al final del día del Samsung Galaxy Z Fold 7 con un 20 o 30%, en función del uso, y es algo notable dado que incluso lo usamos para jugar en ocasiones.

La importancia de la carga

La única pega importante de este apartado se le podría dar en la velocidad de carga, que se queda en unos escuetos 25 W. Esta cifra es inferior no sólo a la del S25 Ultra, sino incluso a la del Galaxy A56, un móvil que cuesta cuatro veces menos que este.

Samsung lo compensa con la carga inalámbrica, que hace que podamos cargar el móvil mientras trabajamos cómodamente (de hecho ahora mismo lo tengo a mi lado en un cargador en la oficina) o cuando vamos en el coche.

Dicho todo eso, Samsung debería haber implementado al menos la carga de 45 W por cable, además de la inalámbrica. Una más potente hubiera sido genial, claro, pero por ahora la empresa sigue siendo extremadamente conservadora en este apartado.

Eso sí, Samsung sigue siendo líder en a industria en lo que a longevidad se refiere. La marca promete nada menos que 2.000 ciclos de carga antes de que la degradación baje del 80%.

Esto implica poder cargar el móvil prácticamente una vez al día y tenerlo operativo durante 6 años, lo que concuerda con la política de actualizaciones de la empresa, que sigue siendo la referencia.