Samsung apuesta por el diseño con el móvil más delgado de su historia, el Galaxy S25 Edge

Samsung confirmó hace unos días que su nuevo móvil de gama alta se presentaría hoy, 13 de mayo, y estará disponible en España. Se trata del Galaxy S25 Edge, un nuevo buque insignia que se centrará en el diseño y en el rendimiento, dejando de lado otros aspectos para permitir integrar todo en un cuerpo asombrosamente delgado.

Y es que esa es la principal apuesta de este móvil, una delgadez y una ligereza pensadas para atraer a un tipo de público diferente al que apuesta por el Samsung Galaxy S25 Ultra. Es algo que muchos analistas de tecnología pasan por alto pero parte del público objetivo de los modelos de gama alta valora tanto el diseño como otros apartados más técnicos.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este movimiento posiciona a Samsung por delante de Apple, que se espera que lance el rival de este modelo, el iPhone 17 Air, en unos meses. Este móvil será prácticamente tan delgado como el Samsung Galaxy Z Fold 6 abierto, lo que llama la atención. Habrá que ver cuándo se anuncie el Samsung Galaxy Z Fold 7 en unos meses si este baja aún más esta cifra. Obviamente habría que compararlo con ambos plegables cerrados, que sería lo justo. Se pondrá a la venta el 30 de mayo en dos variantes, una con 256 GB de memoria por 1.259 euros y otra con 512 GB por 1.379 euros. Los tres colores son metálicos, tanto el gris como el negro y el azul, y buscan ser sobrios, dado el tipo de usuario que suele comprar móviles de gama alta.



Fino y ligero

El Samsung Galaxy S25 Edge se ha diseñado para demostrar que es posible hacer un móvil muy potente, con prestaciones de primer nivel, sin obligar al usuario a llevar un móvil muy pesado y grueso en la mano. Esta es una de las pocas pegas que algunos le ponen a los modelos Ultra de las marcas. El S25 Edge pesa sólo 163 gramos, una cifra muy baja en un momento en el que nos hemos acostumbrado a que los móviles sobrepasen holgadamente los 200 gramos.

Su grosor es de 5,8 mm, también muy inferior al normal, que está entre 7 y 8 mm, y que ayudará a Samsung a hacer que sus plegables sean más finos también en un futuro, usando la tecnología aplicada a este. Además, del marco de titanio, el S25 Edge destaca por el uso de un nuevo cristal protector delantero llamado Corning Gorilla Glass Ceramic 2, que es una versión mejorada del Victus 2, que es el que usa en la zona trasera. Y todo esto manteniendo la certificación IP68.

Samsung Galaxy S25 Edge Alvarez del Vayo

Habrá que comprobar cómo es la resistencia de este nuevo móvil a la flexión, que es una de las partes más delicadas de los móviles finos, como se vio en el caso de Apple hace unos años y por lo que la empresa de Cupertino dejó de hacer sus móviles cada vez más finos. No parece que vayamos a estar ante un caso similar, claro, pero será interesante ver cómo lo ha resuelto Samsung.

Mucha potencia

Pero en la empresa tenían claro que no sólo iba a centrarse en el diseño con este móvil, y que iban a apostar por la potencia y rendimiento. De hecho, usa el mismo procesador de los S25, el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, con 12 GB de memoria RAM de última tecnología. Habrá dos versiones de memoria, con 256 y 512 GB.

Samsung Galaxy S25 Edge Alvarez del Vayo El Androide Libre San Jose, California

La mayor duda en el apartado de especificaciones técnicas la da la batería, de solo 3.900 mAh, algo baja pero que podría durarnos el día en un uso normal. Dispone de carga de 25 W, no habiendo alcanzado las velocidades de los A56, S25 Ultra y similares, y cuenta con carga inalámbrica de 15 W. Esto último es llamativo porque es una de las prestaciones que los fabricantes suelen quitar con la excusa de poder hacer los móviles más finos.

Sin teleobjetivo

El apartado de cámaras es importante para la marca, sobre todo en sus móviles más potentes. En este caso, Samsung ha apostado por una cámara de 12 Mpx en la zona delantera, con un sistema dual en la parte posterior que tiene un ultra gran angular también de 12 Mpx y una cámara principal de nada menos que 200 Mpx, el mismo que tiene el S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Edge GSMArena El Androide Libre

Esta cámara es la que más ha cuidado Samsung y busca ser de utilidad como cámara angular y como teleobjetivo mediante un recorte del sensor. No es un zoom digital, pero tampoco es un zoom óptico. La carencia del teleobjetivo, que sí tenemos en los S25, S25+ y S25 Ultra, es debido al grosor. Este tipo de cámaras necesitan mucho espacio y Samsung no iba a sacrificar el diseño por ello. Además, es la cámara que menos se usa.

Un gran software

Como no podía ser de otra manera, Samsung ha mantenido en este móvil todo lo logrado en el apartado de software para sus otros móviles. Tenemos Android 15 con One UI 7, con siete años de actualizaciones, funciones avanzadas de IA como la eliminación de ruido en el audio de los vídeos, edición de fotos con IA y mejoras en Now Brief, que ahora se vincula a Galaxy Wear, las rutinas, SmartThings…

La propuesta de Samsung está clara, y habrá que ver si la respuesta del mercado es la que espera la empresa. De ser así, seguro que otras marcas empiezan a apostar por este tipo de móviles. Ya hemos visto algunas propuestas de fabricantes menores, como el Tecno Spark Slim en el MWC 2025 de Barcelona, de solo 5,75 mm.