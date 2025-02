Los teléfonos Android de gama media necesitan reinventarse: las 5 características que deberían tener en este 2025

Los móviles de gama media siguen siendo los que más se venden en países como España, cuyos ciudadanos gastan entre 300 y 400 euros de media cada vez que toca cambiar el smartphone, si bien esa cifra sube sin consideramos los modelos más caros. Es cierto que cada vez más se compran móviles de gama alta a plazos, pero sigue siendo esto algo minoritario.

Así pues, la mayoría de usuarios tiene una experiencia móvil de gama media que, en los últimos años, no ha cambiado en exceso. La calidad de los modelos de ese precio ya es más que suficiente para el uso que se le suele dar, pero hay algunas prestaciones, que no son especialmente caras de implementar, que deberían estar en esta gama.

El precio de los móviles ha subido en los últimos años por motivos que ya conocemos, pero eso no ha ido de la mano con una mejora en las prestaciones, o al menos no con una mejora superior a la que se ve anualmente. Pagamos más pero no se han mejorado más los terminales. Hay ciertas prestaciones que las marcas ya deberían empezar a poner en sus modelos de gama media.

Protección IP69. La resistencia de los móviles se está convirtiendo en una de esas prestaciones que los usuarios cada vez valoran más, porque cambian cada más tiempo sus dispositivos. Hasta hace poco ver móviles que cumplieran con la certificación IP68 era algo raro en la gama media, pero desde hace unos pocos años ya se ven.

Lo que aún no es común, aunque hay algunos modelos, es verlos con la certificación IP69, que además de resistir a inmersiones accidentales pueden soportar chorros de agua a presión e incluso agua a alta temperatura. Esto haria que, por ejemplo, pudieran sobrevivir a meterlos por error en la lavadora, algo que no es que pase todos los días, pero sí que en ocasiones es motivo de tener que cambiar el móvil.

realme C75 funcionando congelado Jacinto Araque El Androide Libre

Teleobjetivo. La fotografía de retrato es una de las más populares en la fotografía móvil y, para exprimirla, en ocasiones un zoom ayuda. Hasta ahora la mayoría de móviles con zoom óptico son modelos de gama alta, aunque poco a poco vemos algunas opciones en la gama media.

No podemos esperar tener las mismas cámaras en móviles de 1.500 euros y en móviles de 400 euros, pero la tecnología ha evolucionado lo suficiente como para poder usar sensores con un zoom 2x o 3x en terminales de precio medio. Además, esto haría que el sistema triple de cámaras de los terminales fuera útil, sin necesidad de poner sensores absurdos como el de retrato o el macro.

Doble altavoz. Xiaomi es una de las marcas que mejores móviles de gama media hace y eso se nota en detalles como la inclusión de un doble altavoz incluso en terminales aceptablemente económicos. En una época en la que el consumo de contenido en el móvil es masivo, tener una experiencia de sonido correcta es algo que debería priorizarse.

No hay que instalar altavoces especialmente potentes o caros, simplemente con la inclusión de dos, uno a cada lado de la pantalla, el sonido mejora. Obviamente dependerá de la calidad de los componentes, pero el precio o el espacio no debería ser un motivo para descartar esta característica.

Carga inalámbrica Qi 2 Jacinto Araque El Androide Libre

Carga inalámbrica. Esta es una de las características más útiles de los móviles iinteligentes es una que mucha gente no está valorando, seguramente porque no haya llegado a probarla. El sistema de carga por inducción lleva más de una década entre nosotros pero aún a día de hoy se restringe casi exclusivamente a la gama más alta de móviles. Esto hace que muchas personas no puedan acceder a este tipo de sistemas, lo cual es una pena porque ayudan mucho con la autonomía de los dispositivos. Si ponemos un cargador en la mesita de noche es mucho más cómodo poner ahí el móvil que tener que conectarlo a un cable, porque esto último a veces se olvida. Sin embargo, si ponemos el móvil en el soporte se empezará a cargar directamente.

Otro motivo para popularizar este tipo de cargas es que actualmente los coches están integrando sistemas de carga inalámbrica incluso en modelos de coste medio, no sólo en los más caros. Y el poder cargar el móvil mientras vamos conduciendo es una comodidad que hay que valorar, sobre todo si no tenemos tiempo de pararnos en algún sitio a enchufar el cargador. Incluso en los coches que no tiene podemos poner un cargador inalámbrico conectado al puerto USB del coche o a la toma del mechero, y poder usar el móvil cono navegador mientras carga sin cables de por medio.

Pixel 7a y Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

Buen procesado de fotos. Pese a que las cámaras de los móviles han mejorado muchísimo desde que empezaron a implementarse hace 20 años, aún hay marcas que realizan un procesado demasiado forzado. La elevada saturación de los colores, la subexposición de zonas o sobreexposición de otras... todos estos elementos afectan a la calidad de las fotos, más allá de la calidad del hardware usado.

A estas alturas podríamos pensar que todos los fabricantes han destinado suficientes recursos para poder dar una calidad adecuada al menos en los móviles de gama media, que no son los más económicos. Sin embargo, aún vemos en terminales de 300 euros fotos que no llegan a la calidad que teníamos en la gama alta hace 5 o 6 años. Marcas como Google han demostrado que se pueden crear móviles con sensores antiguos y un procesado espectacular y firmas como Samsung y Xiaomi han mejorado mucho en este campo.