El nuevo plegable de OPPO es el primero con tres cámaras traseras y llegará a España

Hasta ahora, la industria se ha centrado en dos tipos de móviles plegables: los de tipo "Fold" tienen un tamaño convencional cuando están cerrados y son más grandes cuando están abiertos, mientras que los de tipo "Flip" (o concha) son más pequeños cerrados, y de tamaño normal abiertos. Estos últimos son los que más han cambiado en el último año, con lanzamientos como el Motorola Razr 40 Ultra que han demostrado el potencial de una pantalla externa grande.

Desde entonces, prácticamente todos los móviles plegables de tipo concha lanzados este 2023 han apostado por una pantalla externa más grande, y el nuevo OPPO Find N3 Flip sigue esa tendencia, con un panel AMOLED de 3,26 pulgadas que ocupa toda la parte derecha de la trasera cuando el móvil está cerrado.

Pero lo realmente importante de tener más espacio en la trasera permite usar más funciones del móvil sin necesidad de abrirlo, y para ello, OPPO ha trabajado para que sea compatible con todo tipo de widgets y apps, desde llamadas a streaming de música pasando por mensajería y predicción meteorológica. Esa es la gran novedad respecto a versiones anteriores y otros móviles plegables del mercado, que suelen limitar lo que se puede hacer en la pantalla exterior.

Nuevo plegable de OPPO

Pero si esa hubiera sido la única novedad, realmente no sería algo destacable. Como ya hemos dicho, es una tendencia de mercado y lo raro sería que este OPPO Find N3 Flip no mejorase la pantalla externa, con toda la atención que está recibiendo. Lo interesante de este modelo es que esa no es la única novedad en la parte trasera del móvil.

Este es el primer móvil plegable de tipo concha con tres cámaras en la trasera. En efecto, de alguna manera OPPO ha conseguido meter una pantalla grande y tres sensores en un espacio muy reducido (y aún sobra sitio). Otros plegables de este tipo, como el Galaxy Z Flip o el mencionado Razr, optan por una configuración de dos cámaras que está por detrás de lo que móviles convencionales pueden ofrecer en este rango de precios.

La pantalla externa del plegable de OPPO podrá ejecutar apps

La cámara principal tiene una resolución de 50 Mpx, aunque curiosamente, es la menos interesante. Llama más la atención la cámara dedicada especialmente a los retratos, que podremos aprovechar usando la pantalla externa para hacernos 'selfies'; tiene una resolución de 32 Mpx y zoom óptico 2x. Por último, el gran angular es de 48 Mpx con un ángulo de visión de 114 grados.

En lo que respecta a la pantalla interior, es un panel AMOLED LTOP flexible de 6,8 pulgadas con frecuencia de refresco de 120 Hz y capaz de alcanzar un brillo de hasta 1600 nits, así que podemos decir que también ha recibido mucho cariño. En el interior, un procesador MediaTek 9200 acompañado de 12 GB de memoria RAM.

El OPPO Find N3 Flip está disponible en China a partir de los 6799 yuan (862 euros), aunque la compañía ya ha confirmado a la prensa que este móvil será lanzado de manera global. No tenemos fecha de lanzamiento ni precio, pero deberíamos tener más noticias en los próximos meses.

Características del OPPO Find N3 Flip

Procesador y memoria

MediaTek Dimensity 9200

Memoria RAM: 12 GB

Almacenamiento interno: 256 GB - 512 GB

Pantalla interna

Tamaño: 6,8 pulgadas.

Resolución: 2520 x 1080 píxeles.

Tecnología: AMOLED LTPO.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Brillo máximo: -

Pantalla externa

Tamaño: 3,26 pulgadas.

Resolución: 250 ppi.

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: - Hz.

Brillo máximo: - Camaras trasera Principal: 50 Mpx f/1.8.

Gran angular: 48 Mpx campo de visión 114 grados.

Retrato: 32 Mpx con zoom óptico 2x

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: -Mpx.

Conectividad 5G

4G.

WiFi.

Autonomía Batería: 4300 mAh

Carga rápida: 44 W.

Otros Puerto USB-C.

Sensor de huellas.

Dimensiones y peso Dimensiones: -.

Peso: -.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: ColorOS 13.2

