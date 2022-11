Vivo Y02 es oficial: características de un móvil tan barato que cuesta menos de 100 euros

¿Cómo de barato puede ser un móvil? Si realmente sólo necesitamos lo mínimo, es posible obtener móviles muy baratos como el POCO C40 lanzado hace poco; pero incluso eso es caro para mucha gente.

Ahora, Vivo ha presentado un nuevo modelo dirigido a quienes están interesados en su marca, pero no se pueden permitir los precios que suelen tener sus dispositivos, con un coste de sólo 1.499.000 rupias indonesias, el equivalente a 90 euros.

Características Vivo Y02

Procesador y memoria Procesador de ocho núcleos (rumoreado Helio P22)

Memoria RAM: 2 / 3 GB.

Almacenamiento interno: 32 GB.

Pantalla Tamaño: 6,51 pulgadas.

Resolución: HD+ (720 x 1600 píxeles).

Tecnología: IPS.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Camara trasera Principal: 8 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 5 Mpx.

Conectividad Bluetooth 5.0.

Wifi.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga: 10 W.

Otros Puerto microUSB 2.0.

Puerto microSD.

Puerto jack de audio de 3,5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163,99 x 75,63 x 8,49 mm.

Peso: 186 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12 Go Edition.

Interfaz del fabricante: Funtouch OS 12.

Un móvil de 90 euros de Vivo

Como os podéis imaginar, la característica más importante del Vivo Y02 es el precio. 90 euros al cambio es muy poco dinero, y se pone al alcance de muchos usuarios; no es de extrañar, por lo tanto, que este móvil esté dirigido a mercados en vías de desarrollo como el de Indonesia.

Con lo poco que cuesta, tal vez es sorprendente que este sea un móvil tan bonito; pese a la diferencia respecto a otros modelos de la marca, sigue siendo reconocible como un móvil de Vivo, manteniendo detalles como los bordes planos o los tonos de color en los que estará disponible.

Vivo Y02

Claro, que no hace falta ‘rascar’ mucho para darse cuenta de que este móvil no tiene nada que ver con el resto de móviles Vivo. De hecho, estamos ante la versión reducida del Vivo Y02s, que ya era gama baja, así que no podemos esperar mucho. El procesador no tiene ni marca, ya que Vivo sólo afirma que tiene ocho núcleos, pero gracias a las filtraciones sabemos que probablemente se trate de un Helio P22, un chip que ya tiene cuatro años a sus espaldas, y que vendrá acompañado de un máximo de 3 GB de memoria RAM.

En estos móviles, hasta el último euro es importante, y eso explica que en la trasera sólo tengamos una cámara, pese al enorme círculo en la trasera que deja sitio para ma´s sensores. Además, el sensor no es que sea excelente, con una resolución de sólo 8 Mpx, pero al menos tiene flash LED; en el frontal, encontramos una cámara selfie de 5 Mpx en una “gota” en la pantalla.

Vivo Y02

Como es habitual en las gamas más bajas, el tiempo de uso es la prioridad para muchos usuarios que optan por un móvil como este, y el Vivo Y02 cumple con una gran batería de 5.000 mAh con carga de 10 W; curiosamente, el puerto de carga es microUSB, por lo que este móvil será ilegal dentro de poco en la Unión Europea.

Otro elemento que Vivo ha quitado es el lector de huellas, que no está ni en la pantalla ni en el lateral. Por lo tanto, el reconocimiento facial es el único sistema de identificación biométrica, pero es poco recomendable dada la resolución de la cámara frontal; en este móvil, la mejor opción es el clásico código PIN.

Con todo esto, no es de extrañar que el móvil esté basado en la versión Go de Android 12, más liviana. Aún así, debería ser suficiente para mucha gente, por lo que puede ser una buena alternativa si lo encontramos barato de importación.

