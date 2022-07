OPPO coge carrerilla en los plegables y plantará cara a Samsung

Hace unos días contábamos cómo parece que este año 2022 no será un de gran evolución en el sector de los móviles plegables, pero puede que nos precipitáramos. Aún no hay confirmación de un nuevo smartphone que venga a romper el mercado, pero parece que las marcas chinas no van a dejar que Samsung siga copando el mercado. Y lo decimos de forma casi literal ya que la empresa coreana tiene un 80% de cuota de mercado de smartphones plegables.

OPPO prepara dos móviles plegables

OPPO Find N Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los últimos rumores apuntan a que OPPO está desarrollando una doble respuesta a Samsung, una para el Flip y otra para el Fold.

Al parecer la empresa china, que ya nos sorprendió con el OPPO Find N, estaría diseñando en sus laboratorios dos nuevos modelos, uno con forma de libro que sería el sucesor del OPPO Find N, y otro con formato concha que sería una respuesta al Galaxy Z Flip 3.

Mejor bisagra y menor grosor

La compañía está estudiando cómo hacer que el sistema de bisagras del modelo tipo concha sea mejor que el actual y cómo, a la vez, disminuir el grosor del dispositivo cerrado, que es mucho mayor que el de un móvil normal.

Este dispositivo tendrá una pantalla con tasa de refresco de 120 Hz, algo que es normal si pensamos que con toda probabilidad será un modelo de gama alta.

OPPO Find N Álvarez del Vayo El Androide Libre

Todo esto es también aplicable al futuro sucesor del Find N. OPPO parece que trabaja en ambos modelos de cara a final de año. Lo que parece que aún no se ha decidido es si usarán procesadores de Qualcomm o de Mediatek.

No hay nuevas noticias sobre si la patente de OPPO del móvil tipo libro de doble pliegue se va a hacer realidad, pero sería una forma bastante llamativa de diferenciarse de Samsung.

¿Útil? Bueno, eso habría que comprobarlo, pero para eso estamos en una época de experimentación.

